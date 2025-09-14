Погода
Криштиану Роналду признан "Лучшим футболистом всех времён"

- Самуэль Деди Ирие
Капитан сборной Португалии и нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду удостоен звания "Лучший футболист всех времён" по версии Примейры.

Престижная награда была вручена в рамках торжественной церемонии в Португалии. Сам Роналду не смог присутствовать лично, однако организаторы продемонстрировали видеоролик, где 40-летний нападающий держит в руках статуэтку и благодарит болельщиков, клубы и всю футбольную семью за поддержку на протяжении своей карьеры.

В заявлении Примейры говорится, что Криштиану Роналду определил собой целую эпоху и оставил неизгладимый след в мировом футболе. Его достижения и профессионализм стали ориентиром для нескольких поколений.

Футбольное наследие

Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча" от France Football.

Рекордсмен по голам в истории мирового футбола - 943 мяча за клубы и сборную.

Чемпион Европы-2016 со сборной Португалии и победитель Лиги наций УЕФА-2019.

За карьеру выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Ювентус" и с 2023 года - за "Аль-Наср".


