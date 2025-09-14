Погода
Лига Вызова АФК: "Мурас Юнайтед" примет матчи в Бишкеке

- Самуэль Деди Ирие
Джалал-Абадский клуб "Мурас Юнайтед" свои встречи группового этапа Лиги Вызова АФК сезона 2025/26 проведёт в столице Кыргызстана. Матчи квартета "С" состоятся на стадионе имени Долена Омурзакова.

По данным пресс-службы КПФЛ, поединки группы "А", где выступает кантовская "Абдыш-Ата", пройдут в городе Тхимпху (Бутан) на арене "Чанглимитанг". Игры намечены на 25–31 октября.

Состав групп

Группа "А" (Тхимпху, Бутан):

"Алтын-Асыр" (Туркменистан)

"Аль-Шабаб" (Оман)

"Паро" (Бутан)

"Абдыш-Ата" (Кыргызстан)

Группа "С" (Бишкек, Кыргызстан):

"Регар-ТадАЗ" (Таджикистан)

"Сафа" (Ливан)

"Аль-Араби" (Кувейт)

"Мурас Юнайтед" (Кыргызстан)

Формат турнира

В групповом этапе Лиги Вызова АФК участвуют 20 команд. В западной зоне сыграют 12 клубов, разделённые на три квартета. В плей-офф выйдут победители групп, а также одна команда, занявшая второе место с лучшими показателями.

Для кыргызстанского футбола это особенный момент: сразу два клуба страны - "Абдыш-Ата" и "Мурас Юнайтед" - представят национальный чемпионат на международной арене.


