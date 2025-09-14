Межконтинентальный Кубок-2025 стартует 14 сентября

ФИФА опубликовала расписание матчей Межконтинентального Кубка-2025, который соберёт шесть сильнейших клубов мира.

Участники турнира

"ПСЖ" (Франция) - победитель Лиги чемпионов УЕФА

"Аль-Ахли" (Саудовская Аравия) - победитель Лиги чемпионов АФК

"Крус Асуль" (Мексика) - победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ

"Пирамидс" (Египет) - победитель Лиги чемпионов КАФ

"Окленд Сити" (Новая Зеландия) - победитель Лиги чемпионов ОФК

Победитель Кубка Либертадорес-2025 (станет известен в ноябре)

Календарь

14 сентября - "Пирамидс" vs "Окленд Сити"

10 декабря - победитель этой пары сыграет с "Аль-Ахли"; "Крус Асуль" встретится с победителем Кубка Либертадорес

13 декабря - полуфинал между победителями второго раунда

17 декабря - финал, где "ПСЖ" сразится за главный трофей

Французский клуб начнёт турнир напрямую с финала и встретится с победителем полуфинала.