Межконтинентальный Кубок-2025 стартует 14 сентября

ФИФА опубликовала расписание матчей Межконтинентального Кубка-2025, который соберёт шесть сильнейших клубов мира.
Участники турнира
"ПСЖ" (Франция) - победитель Лиги чемпионов УЕФА
"Аль-Ахли" (Саудовская Аравия) - победитель Лиги чемпионов АФК
"Крус Асуль" (Мексика) - победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ
"Пирамидс" (Египет) - победитель Лиги чемпионов КАФ
"Окленд Сити" (Новая Зеландия) - победитель Лиги чемпионов ОФК
Победитель Кубка Либертадорес-2025 (станет известен в ноябре)
Календарь
14 сентября - "Пирамидс" vs "Окленд Сити"
10 декабря - победитель этой пары сыграет с "Аль-Ахли"; "Крус Асуль" встретится с победителем Кубка Либертадорес
13 декабря - полуфинал между победителями второго раунда
17 декабря - финал, где "ПСЖ" сразится за главный трофей
Французский клуб начнёт турнир напрямую с финала и встретится с победителем полуфинала.