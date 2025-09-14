Погода
В Токтогуле откроют новый стадион имени Эргеша Ормонова

- Самуэль Деди Ирие
14 сентября в Токтогуле состоится торжественное открытие нового стадиона имени Эргеша Ормонова. Арена рассчитана на 3 459 зрителей и станет новым центром спортивной жизни региона.

Торжественное открытие

Вечер начнётся с церемонии открытия и праздничного шоу. Главным событием станет матч 17-го тура Национальной Лиги между командами "Токтогул" и "Базар-Коргон". Пресс-служба КПФЛ приглашает жителей города и СМИ стать частью этого исторического события.

О стадионе

Построен на месте старого стадиона 1980 года.

Вместимость трибун - 3 600 человек.

Современные раздевалки, VIP-зона, помещения для СМИ и судей.

Игровое поле с искусственным покрытием и современное освещение.

Внедрена система VAR, что позволяет проводить матчи международного уровня.

Новая арена станет важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры региона и позволит проводить как футбольные матчи, так и культурные мероприятия.


