ACA 192 в Алматы: бойцы из Кыргызстана выйдут на ринг

Лига АСА возвращается в Казахстан после пяти лет перерыва. Турнир ACA 192 пройдёт 14 сентября на арене Almaty Arena, собрав лучших бойцов из Казахстана, России, Кыргызстана и других стран СНГ.

Главные бои вечера

Главное событие: казахстанский нокаутер Асылжан Бахытжанулы сразится с россиянином Евгением Ерохиным, имеющим за плечами 19 побед нокаутом.

Со-главное событие: заслуженная звезда казахстанских ММА Куат Хамитов встретится с дерзким Анатолием Бойко.

Кыргызские бойцы на ACA 192

В рамках турнира свои поединки проведут известные представители Кыргызстана:

Али Машрапов встретится с казахстанцем Адилем Боранбаевым в полусреднем весе.

Шергазы Кенжебаев сразится с бразильцем Карлосом Агусто в полулёгком весе.

Отмечается, что бой Эдиль Эсенгулов - Искандар Мамадалиев не состоится из-за травмы кыргызского спортсмена.

Время начала

Прелимы: 18:30 по бишкекскому времени

Основной кард: 22:00

Основной кард турнира

Асылжан Бахытжанулы (Казахстан) - Евгений Ерохин (Россия), полутяжёлый вес

Артём Резников (Казахстан) - Рауш Манфио (Бразилия), полусредний вес

Мхитар Барсегян (Армения) - Азан Гафоров (Таджикистан), наилегчайший вес

Даурен Ермеков (Казахстан) - Крис Ханикатт (США), средний вес

Саид Хатиев (Россия) - Багдос Олжабас (Казахстан), полулёгкий вес

Прелимы

Бехруз Зухуров (Таджикистан) - Мурад Магомедов (Россия), полулёгкий вес

Оганес Восканян (Армения) - Серик Разгалиев (Казахстан), полусредний вес

Лом-Али Нальгиев (Россия) - Сидни Аутло (США), лёгкий вес

Адиль Боранбаев (Казахстан) - Али Машрапов (Кыргызстан), полусредний вес

Хасан Анваров (Узбекистан) - Ерасыл Шукатаев (Казахстан), лёгчайший вес

Шергазы Кенжебаев (Кыргызстан) - Карлос Агусто (Бразилия), полулёгкий вес

Мухитдин Холов (Таджикистан) - Чермен Гобаев (Россия), лёгчайший вес

Имам Витаханов (Россия) - Заур Гаджиев (Азербайджан), лёгкий вес

Значение турнира

ACA 192 станет крупнейшим событием ММА в Казахстане за последние пять лет. Для кыргызских бойцов участие на международной арене - возможность проявить себя и получить опыт против сильнейших соперников региона.