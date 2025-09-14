ACA 192 в Алматы: бойцы из Кыргызстана выйдут на ринг

Лига АСА возвращается в Казахстан после пяти лет перерыва. Турнир ACA 192 пройдёт 14 сентября на арене Almaty Arena, собрав лучших бойцов из Казахстана, России, Кыргызстана и других стран СНГ.
Главные бои вечера
Главное событие: казахстанский нокаутер Асылжан Бахытжанулы сразится с россиянином Евгением Ерохиным, имеющим за плечами 19 побед нокаутом.
Со-главное событие: заслуженная звезда казахстанских ММА Куат Хамитов встретится с дерзким Анатолием Бойко.
Кыргызские бойцы на ACA 192
В рамках турнира свои поединки проведут известные представители Кыргызстана:
Али Машрапов встретится с казахстанцем Адилем Боранбаевым в полусреднем весе.
Шергазы Кенжебаев сразится с бразильцем Карлосом Агусто в полулёгком весе.
Отмечается, что бой Эдиль Эсенгулов - Искандар Мамадалиев не состоится из-за травмы кыргызского спортсмена.
Время начала
Прелимы: 18:30 по бишкекскому времени
Основной кард: 22:00
Основной кард турнира
Асылжан Бахытжанулы (Казахстан) - Евгений Ерохин (Россия), полутяжёлый вес
Артём Резников (Казахстан) - Рауш Манфио (Бразилия), полусредний вес
Мхитар Барсегян (Армения) - Азан Гафоров (Таджикистан), наилегчайший вес
Даурен Ермеков (Казахстан) - Крис Ханикатт (США), средний вес
Саид Хатиев (Россия) - Багдос Олжабас (Казахстан), полулёгкий вес
Прелимы
Бехруз Зухуров (Таджикистан) - Мурад Магомедов (Россия), полулёгкий вес
Оганес Восканян (Армения) - Серик Разгалиев (Казахстан), полусредний вес
Лом-Али Нальгиев (Россия) - Сидни Аутло (США), лёгкий вес
Адиль Боранбаев (Казахстан) - Али Машрапов (Кыргызстан), полусредний вес
Хасан Анваров (Узбекистан) - Ерасыл Шукатаев (Казахстан), лёгчайший вес
Шергазы Кенжебаев (Кыргызстан) - Карлос Агусто (Бразилия), полулёгкий вес
Мухитдин Холов (Таджикистан) - Чермен Гобаев (Россия), лёгчайший вес
Имам Витаханов (Россия) - Заур Гаджиев (Азербайджан), лёгкий вес
Значение турнира
ACA 192 станет крупнейшим событием ММА в Казахстане за последние пять лет. Для кыргызских бойцов участие на международной арене - возможность проявить себя и получить опыт против сильнейших соперников региона.