В Алайском районе прошел областной турнир по кок-бору

В Алайском районе состоялся финальный матч областного турнира по кок-бору, посвящённого 225-летию Алымбека датки. В соревнованиях приняли участие восемь команд.

Финал и победители

В решающем поединке команда "Алай-1" обыграла соперников из Кара-Кульджи со счётом 3:2 и завоевала чемпионский титул.

Церемонию награждения посетил полпред Президента КР в Ошской области Эльчибек Джантаев, который поздравил участников и вручил призы победителям.

Призовой фонд

1-е место: "Алай-1" - 600 тысяч сомов

2-е место: Кара-Кульджа - 400 тысяч сомов

3-е место: Узген - 200 тысяч сомов

4-е место: Ноокат - 100 тысяч сомов

Остальные команды получили по 50 тысяч сомов

Турнир стал важным событием для региона и способствовал популяризации национальных видов спорта среди молодёжи.


