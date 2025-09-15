Транспортный коллапс в Бишкеке: эксперт предлагает пять решений

Бишкек с каждым годом все больше и больше превращается в один сплошной затор. Поездки, которые еще несколько лет назад занимали у жителей города всего 20–30 минут, сегодня растягиваются на два-три часа. Столица буквально стоит в пробках, и у большинства водителей не остается ни времени, ни терпения на то, чтобы ежедневно выживать в условиях бесконечных заторов.

Одной из главных причин называют масштабные дорожные работы, которые ведутся на многих магистралях города. Однако, как отмечает председатель общественного объединения "Кыргыз Хово Транспорт" Абасбек Доромбаев, проблема пробок кроется не только в ремонтах. Главный фактор, по его словах, количество машин, которое давно превысило возможности городской инфраструктуры.

- В Бишкеке сегодня проживает порядка полутора миллионов человек. На их долю приходится около 500 тысяч автомобилей. Плюс к этому ежедневно в столицу заезжает примерно 200 тысяч машин транзитом. В итоге дороги города вынуждены пропускать 700 тысяч и более транспортных средств. Но изначально Бишкек был рассчитан максимум на 300 тысяч машин. Вот отсюда и начинаются все наши беды, - приводит статистику эксперт.

Абасбек Доромбаев не ограничивается констатацией фактов. Он много лет изучает проблему транспортных заторов в столице и даже знакомился с опытом других стран, где похожие проблемы решали системно. По этому поводу он встретился с представителями департамента транспорта, управления патрульной службы и дорожной инфраструктуры мэрии Бишкека. "Стоит отметить, что департамент транспорта по возможности ведет всю необходимую работу. Будем надеяться, что и к моим предложениям тоже прислушаются", - сказал он.

Эксперт подчеркивает. что речь идет не только о пробках, но и о безопасности.

- Посмотрите, в прошлом году в ДТП в Бишкеке погибло более 100 человек, а в этом году за тот же период - уже больше. То есть число жертв растет. Для сравнения: в Алматы, где проживает около 3 миллионов человек, в прошлом году погибло 100 человек. У нас население вдвое меньше, а погибших в три раза больше. Это ужасная статистика, которую нельзя игнорировать, - говорит Доромбаев.

По его словам, дорожные заторы - это не только потерянное время, но и фактор риска, источник аварийных ситуаций, загрязнения воздуха и финансовых потерь.

- В пробках мы буквально сжигаем деньги. Например, если заправить машину на 100 сомов, то в стоячем режиме в заторах половина топлива уходит впустую. Это вред и для кошелька, и для экологии, ведь тысячи автомобилей ежедневно выбрасывают в воздух угарный газ, которым дышат сами горожане, - поясняет он.

Чтобы изменить ситуацию, Доромбаев подготовил пять конкретных предложений, которые, по его мнению, могут улучшить дорожную ситуацию в Бишкеке без миллиардных вложений из бюджета. Все эти предложения были направленны в мэрию Бишкека, председателю кабинета министров КР и руководителю администрации Президента КР.

Первое предложение - синхронизация светофоров.

По словам эксперта, сегодня в столице светофоры работают несогласованно. Водитель успевает проехать на зеленый сигнал, но уже через несколько сотен метров его останавливает красный свет. Так создается "ловушка", и машины вынуждены простаивать по 200–300 секунд и дольше.

- Я предлагаю настроить цикл работы светофоров так, чтобы на проспекте Чуй, где расположено 16 регулируемых перекрестков, зеленый свет загорался синхронно. Водитель сможет проехать хотя бы два-три перекрестка подряд без остановки. Для этого достаточно работы 20–30 опытных электриков, которые за ночь могут перенастроить городскую систему. Это простое и дешевое решение, - говорит Доромбаев.

Второе предложение - разрешить поворот направо на красный сигнал.

Эксперт считает, что в момент, когда пешеходы стоят на красный, машины из правого ряда могли бы свободно уходить направо. По его подсчетам, один перекресток в таком режиме сможет пропустить дополнительно 20 автомобилей. Если распространить эту меру на все 350 перекрестков Бишкека, в сутки дороги смогут пропустить до миллиона дополнительных машин.

Третье предложение - внедрение реверсивного движения.

Такая практика активно используется в других странах, в том числе в России и Казахстане. В часы пик реверсивные полосы позволяют перераспределять потоки транспорта и снижать нагрузку на загруженные магистрали. "Мы, кыргызстанцы, в других странах умеем ездить по правилам, значит, и дома сможем приспособиться к новым условиям", - уверен эксперт.

Четвертое предложение - ограничение левых поворотов на центральных улицах.

По словам Доромбаева, именно такие маневры тормозят движение: автомобиль, намеревающийся повернуть налево, заставляет ждать тех, кто едет прямо, а в это время загорается красный сигнал, и поток снова останавливается. Если запретить левый поворот в дневное время, движение станет значительно динамичнее.

Пятое предложение - замена части светофоров на круговые развязки.

В качестве примера он приводит перекресток улиц Ухунбаева и Алма-Атинской. По его мнению, в ряде случаев кольцевая схема более эффективна, чем светофор, так как позволяет регулировать движение без остановки потока.

Все эти меры, подчеркивает эксперт, не требуют миллиардных вложений. Для их реализации нужны дисциплина, грамотная организация и политическая воля.

- Да, полностью избавиться от пробок не получится, но хотя бы на 20–30 процентов можно облегчить жизнь водителям и пассажирам. Это значит быстрее добираться на работу и домой, меньше нервничать, меньше сжигать топлива впустую, а значит, меньше загрязнять воздух. В выигрыше окажутся все: и автомобилисты, и пассажиры, и весь город, - резюмирует Абасбек Доромбаев.