Кыргызстан озвучил приоритеты в сфере экологии и культуры на сессии ЮНЕСКО

Делегация Кыргызской Республики участвует в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО – главного руководящего органа организации, которая проходит в Самарканде с 30 октября по 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, текущая Генеральная конференция впервые за последние 40 лет проводится за пределами штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. В мероприятии принимают участие делегации из 194 государств-членов.

Постоянный представитель Кыргызстана при ЮНЕСКО Садык Шер-Нияз выступил на пленарном заседании, выразив благодарность братскому народу Узбекистана за гостеприимство и высокий уровень организации сессии. Он подчеркнул, что, несмотря на трудности, Кыргызстан под руководством президента Садыра Жапарова достиг политической стабильности и проводит последовательные социально-экономические реформы.

В своем выступлении Садык Шер-Нияз отметил приоритетное внимание к вопросам изменения климата, сохранения горных экосистем, культурного наследия и реализации Целей устойчивого развития. Также он проинформировал о предстоящих международных мероприятиях - VI Всемирных играх кочевников в 2026 году и Втором саммите "Бишкек+25" в 2027 году.

В этот же день состоялась встреча посла Садыка Шер-Нияза и советника президента КР Арслана Койчиева с номинированным Генеральным директором ЮНЕСКО Халедой Аль-Анани, в ходе которой кыргызская сторона пригласила руководство организации принять участие в юбилейном Иссык-Кульском международном форуме в июне 2026 года.

Кроме того, на полях Генконференции была принята резолюция о провозглашении 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи. Документ разрабатывался в течение четырех лет при участии Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. Дата выбрана в честь расшифровки Орхонских надписей - древнейших памятников тюркской письменности VIII века. Резолюция направлена на продвижение общего языка, культуры и документального наследия тюркоязычных стран в рамках ЮНЕСКО.