Капризов отказался от рекордного контракта в "Миннесоте"

Российский нападающий Кирилл Капризов отклонил предложение клуба НХЛ "Миннесота Уайлд" о новом восьмилетнем контракте на 128 миллионов долларов, сообщает журналист Фрэнк Серавалли в Twitter.

Если бы хоккеист согласился, он стал бы самым высокооплачиваемым игроком НХЛ и рекордсменом по зарплате в истории клуба. Ранее сообщалось, что сезонная зарплата Капризова могла составить 15 миллионов долларов.

Карьера Капризова

В "Миннесоте" с 2020 года

В дебютном сезоне признан лучшим новичком НХЛ

Решение отказа стало одной из главных тем трансферного рынка НХЛ в межсезонье.