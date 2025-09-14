Погода
$ 87.35 - 87.78
€ 101.90 - 102.85

Капризов отказался от рекордного контракта в "Миннесоте"

139  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Российский нападающий Кирилл Капризов отклонил предложение клуба НХЛ "Миннесота Уайлд" о новом восьмилетнем контракте на 128 миллионов долларов, сообщает журналист Фрэнк Серавалли в Twitter.

Если бы хоккеист согласился, он стал бы самым высокооплачиваемым игроком НХЛ и рекордсменом по зарплате в истории клуба. Ранее сообщалось, что сезонная зарплата Капризова могла составить 15 миллионов долларов.

Карьера Капризова

В "Миннесоте" с 2020 года

В дебютном сезоне признан лучшим новичком НХЛ

Решение отказа стало одной из главных тем трансферного рынка НХЛ в межсезонье.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450563
Теги:
США, хоккей
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  