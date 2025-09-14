Второй тур Суперлиги Кыргызстана по футзалу пройдет 13–14 сентября

В Оше, Бишкеке, Караколе и селе Ырыс пройдут матчи второго тура чемпионата Кыргызстана по футзалу сезона 2025-2026.
Формат турнира
Чемпионат проходит в формате Суперлиги и состоит из двух этапов:
Предварительный этап: команды играют между собой в два круга
Плей-офф: 8 лучших команд выходят в следующий этап
Участники
В соревнованиях участвуют 12 команд из разных регионов страны:
Бишкек: "Art Blast Group", "Топ-Тоголок", "Виват", "Toyota", "Достук"
Нарын: "Нарын"
Джалал-Абад: "Жаш-Муун"
Ош: "Лидер-ОшМу", "Алай"
Иссык-Куль: "Каракол"
Талас: "Талас"
Кант: "Кант"
Расписание второго тура
13 сентября
Лидер-ОшМу - Алай, г. Ош, СК "Шавкат", 19:00
Жаш-Муун - Art Blast Group, с. Ырыс, СК "Акматалы ажы", 20:00
Топ-Тоголок - Талас, г. Бишкек, СК КФБ, 18:00
Toyota - Кант, г. Бишкек, СК КФБ, 20:00
14 сентября
Каракол - Достук, г. Каракол, ФОК "Каракол", 20:00
Жаш-Муун - Алай, с. Ырыс, СК "Акматалы ажы", 20:00
Лидер-ОшМу - Art Blast Group, г. Ош, СК "Шавкат", 18:30
