Второй тур Суперлиги Кыргызстана по футзалу пройдет 13–14 сентября

В Оше, Бишкеке, Караколе и селе Ырыс пройдут матчи второго тура чемпионата Кыргызстана по футзалу сезона 2025-2026.

Формат турнира

Чемпионат проходит в формате Суперлиги и состоит из двух этапов:

Предварительный этап: команды играют между собой в два круга

Плей-офф: 8 лучших команд выходят в следующий этап

Участники

В соревнованиях участвуют 12 команд из разных регионов страны:

Бишкек: "Art Blast Group", "Топ-Тоголок", "Виват", "Toyota", "Достук"

Нарын: "Нарын"

Джалал-Абад: "Жаш-Муун"

Ош: "Лидер-ОшМу", "Алай"

Иссык-Куль: "Каракол"

Талас: "Талас"

Кант: "Кант"

Расписание второго тура

13 сентября

Лидер-ОшМу - Алай, г. Ош, СК "Шавкат", 19:00

Жаш-Муун - Art Blast Group, с. Ырыс, СК "Акматалы ажы", 20:00

Топ-Тоголок - Талас, г. Бишкек, СК КФБ, 18:00

Toyota - Кант, г. Бишкек, СК КФБ, 20:00

14 сентября

Каракол - Достук, г. Каракол, ФОК "Каракол", 20:00

Жаш-Муун - Алай, с. Ырыс, СК "Акматалы ажы", 20:00

Лидер-ОшМу - Art Blast Group, г. Ош, СК "Шавкат", 18:30

Результаты первого тура можно посмотреть здесь

.


