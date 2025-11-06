Кыргызстан отправил в Сирию более 150 тонн гуманитарной помощи

По поручению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, Кыргызстан доставил народу Сирийской Арабской Республики более 150 тонн гуманитарной помощи. Акция проведена Государственным комитетом национальной безопасности совместно с Министерством иностранных дел при содействии компетентных органов Турецкой Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Гуманитарный груз включал продукты первой необходимости - муку, рис, сахар, растительное масло и другие товары.

Представители правительства Сирии, выразив благодарность от имени Президента Сирийской Арабской Республики Ахмеда Хусейна аш-Шараа и сирийского народа, подчеркнули, что поддержка Кыргызстана имеет особое значение в нынешний сложный период. По их словам, инициатива кыргызской стороны воспринимается как братская помощь.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили актуальные региональные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества.