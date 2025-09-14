Погода
$ 87.35 - 87.78
€ 101.90 - 102.85

Тренеров сборных Таджикистана по футболу уволили после неудач

113  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

После неудачных выступлений на турнирах Федерации футбола Таджикистана принято решение досрочно расторгнуть контракты с главными тренерами национальной сборной и олимпийской команды (U-23).

Гела Шекиладзе покидает пост главного тренера национальной сборной после выступления на CAFA Nations Cup-2025, где сборная не смогла выйти из группы.

Леван Хомерики больше не будет возглавлять олимпийскую сборную после неудачного отбора на Кубок Азии-2026.

ФФТ выразила благодарность тренерам за работу и пожелала им успехов в дальнейшей карьере. Новый тренерский штаб для подготовки команды к оставшимся матчам отбора Кубка Азии-2027 будет объявлен в ближайшее время.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450571
Теги:
Таджикистан, увольнение, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  