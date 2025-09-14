Тренеров сборных Таджикистана по футболу уволили после неудач

После неудачных выступлений на турнирах Федерации футбола Таджикистана принято решение досрочно расторгнуть контракты с главными тренерами национальной сборной и олимпийской команды (U-23).

Гела Шекиладзе покидает пост главного тренера национальной сборной после выступления на CAFA Nations Cup-2025, где сборная не смогла выйти из группы.

Леван Хомерики больше не будет возглавлять олимпийскую сборную после неудачного отбора на Кубок Азии-2026.

ФФТ выразила благодарность тренерам за работу и пожелала им успехов в дальнейшей карьере. Новый тренерский штаб для подготовки команды к оставшимся матчам отбора Кубка Азии-2027 будет объявлен в ближайшее время.