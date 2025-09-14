Погода
Россия - центр дружбы и возможностей: Слет ВФМ-2025

Уже на следующей неделе, с 17 по 21 сентября 2025 года, российский Нижний Новгород и Нижегородская ярмарка превратятся в глобальную арену идей, сотрудничества и молодежного драйва. Там стартует Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). Он станет первым событием такого масштаба в современной истории фестивального движения.

Россия, как магнит, притянет 2 тысячи молодых лидеров со всех уголков планеты, чтобы вместе заложить фундамент справедливого многополярного мира, где сотрудничество и баланс интересов - не просто слова, а реальность.

Новая точка сопряжения

Слет ВФМ - новая точка сопряжения, где встретятся 1000 российских талантов и 1000 гостей из-за рубежа, представляющих все континенты. Среди них - 200 подростков 14–17 лет, по 100 из России и мира: Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Ближнего Востока и даже Австралии.

Участники - это не просто молодежь, а настоящие агенты перемен из самых разных сфер: медиа, креативные индустрии, спорт, образование, наука, государственное управление, предпринимательство и IT. Здесь программист из Кении может обменяться идеями с дизайнером из Новосибирска, а юный стартапер из Чили найдет партнера из Москвы. Это место, где границы растворяются. Попытка разъединить молодежь и изолировать Россию провалилась в очередной раз.

"Запуская регистрацию, мы рассчитывали привлечь участников из 120 стран, но ход заявочной кампании превзошел ожидания: на Слет Всемирного фестиваля молодежи заявились представители почти 200 государств. География впечатляет - среди заявок есть молодые лидеры из всех уголков планеты", - сообщил ранее генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов.

Кыргызстану - место на глобальной арене

Кыргызстану просто необходимо стать частью этого грандиозного события! Участие в Слете ВФМ - это уникальный шанс для нашей молодежи заявить о себе на международной арене и показать, что Кыргызстан - страна ярких талантов, идей и амбиций. Представители КР могут внести свой вклад в глобальный диалог, представив проекты в сфере IT, экологии, туризма или креативных индустрий, которые отражают уникальную культуру и потенциал нашей страны. Участие в таком мероприятии откроет для Кыргызстана новые возможности: от привлечения инвестиций в стартапы до налаживания партнерств с международными организациями и талантливыми единомышленниками со всего мира. Это шанс не только перенять передовой опыт, но и продвинуть кыргызские инициативы, укрепить имидж страны как открытой и прогрессивной, а также вдохновить нашу молодежь на новые свершения. Быть частью ВФМ - значит показать, что Кыргызстан готов строить будущее вместе с мировым сообществом, укрепляя дружбу и сотрудничество на равных.

Расширяя границы

Цель Слета ВФМ - не просто собрать ярких личностей под одной крышей, а создать прочную сеть связей между молодыми людьми, которым предстоит строить будущее. Мир, где сотрудничество побеждает конкуренцию, где каждый голос важен, а идеи находят поддержку. Россия становится центром этого глобального диалога, доказывая, что дружба и партнерство - ключ к устойчивому развитию планеты.

Программа Слета - коктейль из возможностей, вдохновения и действия. Здесь можно легко заполучить столь важную в современном мире глобальную сеть контактов, от будущих коллег до инвесторов и друзей. Одно рукопожатие здесь может стать началом международного проекта.

От баттлов идей до паркура

Хочешь заявить о себе? Баттлы идей, горячие дискуссии по самым актуальным темам: от климатических вызовов до цифровой этики. Это шанс показать свой взгляд и научиться у других. А главное, внести свой вклад в важную мировую повестку.

Слет в Нижнем Новгороде - масштабная стартап-арена. Здесь молодежь может презентовать свои проекты инвесторам, и получить уникальный шанс превратить идею в реальность.

Жаждете творческого прорыва? На Слете продюсерский центр проведет кастинги для музыкантов, актеров, режиссеров и других талантов. Это твой билет в мир креативных лейблов.

Нынешнее мероприятие - также отличная медиашкола. Здесь тебя научат создавать контент, который захватывает внимание: от вирусных видео и подкастов до текстов.

Покоряй здесь новые высоты в экстремальных видах спорта - от скалолазания до паркура. Это не только адреналин, но и проверка на смелость.

Искусство без границ? Легко! Участвуй в создании самой большой картины в мире - коллективного шедевра, который станет символом единства и творчества.

Слет ВФМ - не просто событие, а стартовая площадка для тех, кто хочет менять мир. Россия вновь показывает, что готова быть центром глобального сотрудничества, где молодежь из разных стран, включая Кыргызстан, работает плечом к плечу. Это шанс для каждого участника не только заявить о себе, но и стать частью чего-то большего - сообщества, которое строит будущее без барьеров и на равных условиях.


