Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 101.90 - 102.85

КНР начала антидемпинговое расследование против производителей чипов из США

168  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство торговли КНР объявило о начале антидемпингового расследования в отношении двух американских производителей чипов - Texas Instruments и Analog Devices. Власти Китая полагают, что эти компании вели нечестную ценовую политику на рынке интегральных схем, нарушая тем самым принципы честной конкуренции.

Одновременно министерство начало расследование дискриминационных мер, которым американские власти подвергают китайских конкурентов американских производителей. Представители КНР заявляют, что в последние несколько месяцев администрация США применяет протекционистскую политику в отношении китайских производителей полупроводников, которые используются в том числе в Wi-Fi роутерах и температурных датчиках.

Днем ранее, 12 сентября, Министерство торговли США добавило 32 юридических лица, 23 из которых находятся в Китае, в черный список компаний, торговля с которыми должна быть ограничена. Среди них две китайские компании, обвиняемые в приобретении американского оборудования для производства микросхем для ведущего китайского производителя микросхем SMIC.

Источник: finance.mail.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450575
Теги:
Китай, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  