Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 101.90 - 102.85

Американские компании расширяют присутствие в Казахстане

89  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров провёл встречу с представителями ведущих американских компаний, прибывших в Казахстан в рамках торговой миссии США, сообщает МИД РК.

Авиасообщение станет дополнительным стимулом для развития партнерства казахстанского и американского бизнеса, уверен вице-министр иностранных дел. В ходе переговоров стороны обсудили совместные проекты, а также расширение присутствия американских компаний на казахстанском рынке.

В частности, The Coca-Cola Company проинформировала о запуске завода в Шымкенте и планах по строительству еще одного предприятия в Актюбинской области, выразив заинтересованность в поддержке со стороны государственных органов.

Компания Boeing представила планы по расширению деятельности в Казахстане, включая программы по обучению и подготовке местных специалистов в сфере авиации.

Apple и Meta затронули вопросы, связанные с развитием дата-центров, и обратились с просьбой о содействии в решении инфраструктурных и регуляторных вопросов.

Также на встрече представители Honeywell сообщили, что компания уже реализует деятельность через четыре предприятия в Казахстане и открыла две образовательные программы для студентов.

Хуршид Чокси, старший вице-президент Торговой палаты США, отметил, что Казахстан остается ключевым партнером американского бизнеса в регионе и открывает новые возможности для инвестиций в сферы индустриализации, инноваций и логистики.

Источник: tribune.kz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450576
Теги:
Казахстан, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  