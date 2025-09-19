Американские компании расширяют присутствие в Казахстане

Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров провёл встречу с представителями ведущих американских компаний, прибывших в Казахстан в рамках торговой миссии США, сообщает МИД РК.

Авиасообщение станет дополнительным стимулом для развития партнерства казахстанского и американского бизнеса, уверен вице-министр иностранных дел. В ходе переговоров стороны обсудили совместные проекты, а также расширение присутствия американских компаний на казахстанском рынке.

В частности, The Coca-Cola Company проинформировала о запуске завода в Шымкенте и планах по строительству еще одного предприятия в Актюбинской области, выразив заинтересованность в поддержке со стороны государственных органов.

Компания Boeing представила планы по расширению деятельности в Казахстане, включая программы по обучению и подготовке местных специалистов в сфере авиации.

Apple и Meta затронули вопросы, связанные с развитием дата-центров, и обратились с просьбой о содействии в решении инфраструктурных и регуляторных вопросов.

Также на встрече представители Honeywell сообщили, что компания уже реализует деятельность через четыре предприятия в Казахстане и открыла две образовательные программы для студентов.

Хуршид Чокси, старший вице-президент Торговой палаты США, отметил, что Казахстан остается ключевым партнером американского бизнеса в регионе и открывает новые возможности для инвестиций в сферы индустриализации, инноваций и логистики.

