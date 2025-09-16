Погода
В Казахстане брошенные на дороге электросамокаты увозят на штрафстоянки

- Светлана Лаптева
Заместителя министра внутренних дел Казахстана Игоря Лепёху спросили, какие меры будут принимать в отношении самокатчиков и владельцев кикшеринговых компаний за нарушения на дорогах, передаёт Tengri Auto.

В кулуарах Мажилиса, где обсуждают республиканский бюджет, Лепёха напомнил журналистам, что проблемой самокатов МВД занимаются давно. Он признал, что в действующем законодательстве, регулирующей эту сферу, есть пробелы.

"В рамках этого сезона будут депутатские поправки, которые откорректируют те пробелы, которые в законодательстве есть - с тем, чтобы уже были понятные правила игры для самих водителей, для полицейских, так и для остальных. Пока что не буду говорить", - ответил Игорь Лепёха.

Также журналисты спросили, будут ли на самокатах госномера, как на авто. Замминистра сообщил, что номера обсуждаются, но "это не будет госрегистрация".

"Превышение скорости - это нарушение. Когда было обсуждение, владельцы кикшеринговых компаний рассказывали, что они сами ограничат скорость в парках, на тротуарах, но, к сожалению, никто из них этого не сделал. Поэтому сейчас с депутатами в рамках рабочей группы какие-то меры дополнительные будут, раз они не хотят в добровольном порядке это делать. Наверное, придётся законодательно это всё ограничивать. Но как и куда - сложно сказать", - сказал Лепёха.

Напомним: в мае Игорь Лепёха сообщал, что идентификационные номера на самокатах могут стать крупнее, чтобы можно было легко опознать транспорт и его водителя.

Проблемы с самокатами в Казахстане

Ранее мы писали, что в Казахстане уже два года действуют правила по управлению самокатами, но люди продолжают их нарушать.

Законодательство гласит: на этом виде транспорта запрещено ездить по пешеходным тротуарам со скоростью выше шести километров в час - это средняя скорость пешехода, когда он идёт быстрым шагом. Также на самокате нельзя передвигаться без шлемов, по двое и так далее.

На бумаге запреты выглядят обнадеживающе, и после их принятия верилось, что ситуация с самокатами и самокатчиками на улицах крупных городов страны изменится, но спустя два года лучше не стало. Особенно остро это ощущается в Алматы, где погода позволяет пользоваться самокатом с марта по ноябрь.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана также затронул вопрос регулирования использования электросамокатов. Президент поручил "безотлагательно принять" поправки в законодательства по вопросам электросамокатов.

Тем временем в Астане и Алматы брошенные как попало самокаты уже увозят на штрафстоянки.


