Погода
$ 87.36 - 87.75
€ 101.90 - 102.85

Памятник героям войны в Сузакском районе возвращают к жизни

346  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В селе Благовещенка Сузакского района Джалал-Абадской области приступили к реставрации памятника воинам Великой Отечественной войны. Работы ведутся усилиями общественного объединения "Ассоциация Славянская диаспора" Джалал-Абадской области и Ассамблеи народа Кыргызстана по региону при поддержке проекта "Монументы Победы".

Руководитель "Ассоциации Славянская диаспора" Виктор Малюженко отметил, что идея восстановить памятник обсуждалась давно, а помощь в ее реализации оказали представители проекта "Монументы Победы".

"Время пытается стереть черты ветеранов той войны, но наши сердца не позволят этому случиться. Восстанавливая каждый памятник, каждый обелиск, мы словно заново отливаем в камне и бронзе мужество и подвиг героев Великой Отечественной. Это наш долг вернуть им ясный взгляд, чтобы они и дальше, как и 80 лет назад, молчаливо и гордо стояли на страже нашего мирного неба", – сказал Малюженко.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450581
Теги:
ВОВ, памятник, Сузакский район
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  