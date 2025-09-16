Памятник героям войны в Сузакском районе возвращают к жизни

В селе Благовещенка Сузакского района Джалал-Абадской области приступили к реставрации памятника воинам Великой Отечественной войны. Работы ведутся усилиями общественного объединения "Ассоциация Славянская диаспора" Джалал-Абадской области и Ассамблеи народа Кыргызстана по региону при поддержке проекта "Монументы Победы".

Руководитель "Ассоциации Славянская диаспора" Виктор Малюженко отметил, что идея восстановить памятник обсуждалась давно, а помощь в ее реализации оказали представители проекта "Монументы Победы".

"Время пытается стереть черты ветеранов той войны, но наши сердца не позволят этому случиться. Восстанавливая каждый памятник, каждый обелиск, мы словно заново отливаем в камне и бронзе мужество и подвиг героев Великой Отечественной. Это наш долг вернуть им ясный взгляд, чтобы они и дальше, как и 80 лет назад, молчаливо и гордо стояли на страже нашего мирного неба", – сказал Малюженко.