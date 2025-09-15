Погода
Музей современного искусства площадью 10 тыс. кв. м. заработал в Алматы

- Светлана Лаптева
В Алматы открыли музей современного искусства. В его фонд вошли 700 уникальных произведений казахстанских и зарубежных художников. Познакомиться с коллекцией приехали гости из 30 стран мира. Побывала на первой экскурсии и корреспондент "МИР 24 Александра Салмина.

Само здание - уже произведение искусства. Просторный атриум - больше 1100 квадратных метров - повторяет природные формы Чарынского каньона.

В одном из залов постоянная выставка. Ее посвятили казахскому гостеприимству. На холстах уютная повседневность аулов, и яркие праздники, как "той чабанов.

Живопись, графика, необычные скульптуры - все это работы казахстанских мастеров ХХ века. Среди них и знаменитый "Пик коммунизма Ербосына Мельдибекова. Хребты самой высокой точки Советского Союза высечены в обычных раковинах для умывания.

"После распада СССР он переходит от создания памятников к вот таким монументам на основе предметов постсоветской обыденности. Как, например, данные раковины. При помощи молотка художник создает облик заснеженных горных вершин.

В зале напротив первая ретроспектива Алмагуль Менлибаевой. Через видеоинсталляции, фотографию и даже искусственный интеллект художница обращается к темам феминизма, экологии, политики и мифологии Центральной Азии. IT-технологии помогают донести важные мысли. Но и в начале пути Алмагуль не боялась экспериментов.

"Большая часть работ сделана, когда я была членом "Зеленого треугольника - это была андеграундная молодежная группа конца 80-х годов - начала 90-х. Тогда мы не думали о том, чтобы продать картины, просто работали, нас было очень много. Многие картины я делала, когда не было холстов даже, было очень сложно купить краски, я очень много рисовала на своих платьях.

Новую казахстанскую галерею современного искусства спроектировало британское архитектурное бюро. Площадь музея превышает 10 тысяч квадратных метров.

"Мы хотим проводить как минимум две выставки в год, одна из них будет посвящена центральноазиатским художникам, или темам, которые близки нашим художникам, и вторую выставку мы планируем проводить с международной институцией, чтобы дать возможность местной аудитории познакомиться с какими-то ключевыми работами современного зарубежного искусства.

Здесь собраны работы современных художников мирового уровня. Это и мозаика французского мастера Фернана Леже, и монументальное полотно немецкого художника Ансельма Кифера, и "комната бесконечности Яеи Кусамы, которая с помощью зеркал создает ощущение бесконечного пространства.

Это "Перекресток американского скульптора Ричарда Серра. Особенность его работ в том, что музеи, в которых они выставляются, отстраиваются только после того, как будет установлена скульптура. Настолько они масштабны. Например, эта весит больше 150 тонн.

Массивные стальные листы полгода везли в Казахстан больше десятка фур. Это гений инженерной мысли, говорят ценители. Двигаясь внутри, одновременно ощущаешь вес, размах и пустоту. А всего в фонде нового музея больше 700 произведений. Из коллекции предпринимателя, мецената и создателя галереи Нурлана Смагулова.

"Это наше детище, идею я лично вынашивал более 30 лет. Большая честь видеть в гостях очень много институций, музеев со всего мира, приехало более 80 международных журналистов, в мире очень большой резонанс. Мы входим сейчас в топ-10 ожидаемых открытий музеев, наряду с Францией, Америкой, Японией.

На возведение нового музея меценат потратил 120 миллионов долларов. Каждая деталь уникальна. К примеру, стена из известняка Юрского периода олицетворяет природную мощь гор, напротив - алюминиевые панели, отражают динамику современного города. А у входа в арт-пространство настоящая галерея под открытым небом с зонами отдыха. Об этом сообщает "Рамблер". Далее:

Казахстан, музей
