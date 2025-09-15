Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги Европы

Аналитическая модель Opta определила главного претендента на победу в Лиге Европы сезона 2025/26.

По прогнозу, фаворитом турнира является "Астон Вилла", чьи шансы на триумф оцениваются в 21,6%. Вероятность выхода команды Унаи Эмери в финал - 35,2%, в полуфинал - 51,4%, а в четвертьфинал - 71,9%.

В топ-5 претендентов также вошли "Рома" (12,8%), "Ноттингем Форест" (11,3%), "Лилль" (10,1%) и "Лион" (8,3%).

Opta прогнозирует, что "Астон Вилла" наберет 17 очков в групповом этапе, который стартует 24 сентября и завершится 30 января. В первом туре англичане примут дома "Болонью".

Действующим победителем Лиги Европы является "Тоттенхэм", обыгравший в финале "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.