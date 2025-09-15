Монсон вызвал Дзюбу на бой

Боец ММА Джефф Монсон предложил провести поединок против нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы, сообщает "Спорт-Экспресс".

По словам Монсона, Дзюба является хорошим спортсменом и мог бы проявить себя в поп-MMA, однако для профессиональной карьеры в смешанных единоборствах у него уже поздний возраст. "Мне было бы интересно с ним подраться", - отметил Монсон.

Ранее Дзюба заявлял, что у него есть шансы в бою по правилам ММА против чемпиона UFC Ислама Махачева благодаря преимуществу в весе.

Монсон, получивший российский паспорт в 2018 году, известен по выступлениям в MMA: на его счету 60 побед и 26 поражений.