Орозобек Токтомамбетов стартовал с победы на чемпионате мира по борьбе

Кыргызстанский борец Орозобек Токтомамбетов уверенно начал чемпионат мира по вольной борьбе в Хорватии, выступая в весовой категории до 74 кг.

В 1/16 финала Токтомамбетов встретился с мексиканцем Кристианом Бернардо Сантьяго Перезом и одержал досрочную победу со счетом 10:0, продемонстрировав сильную технику и контроль на ковре.

Следующий соперник кыргызстанца определится в паре Туран Байрамов (Азербайджан) - Заурбек Сидаков (Россия). Победа над сильным оппонентом позволит Токтомамбетову продолжить борьбу за медали турнира.

Чемпионат мира в Хорватии собирает сильнейших спортсменов мира, и каждый успех на старте важен для продвижения к пьедесталу.


