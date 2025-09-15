Погода
В Бишкеке пройдет чемпионат Кыргызстана по теннису

С 29 сентября по 3 октября на кортах "Тай-Брейк" в Бишкеке состоится чемпионат Кыргызской Республики по большому теннису. Турнир соберет сильнейших спортсменов страны в одиночных и парных разрядах.

В соревнованиях примут участие мужчины и женщины от 13 лет и старше, выступавшие на турнирах ITF, ATP и WTA, и имеющие гражданство КР. Игры пройдут по олимпийской системе до одного поражения, победители и призёры получат медали и памятные призы.

Регистрация участников состоится 28 сентября с 16:00 до 17:00, при первом участии необходимы паспорт и IPIN. Главный судья турнира - Алевтина Холковская.


теннис, Кыргызстан
