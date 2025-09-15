Погода
В Душанбе представлены медали Кубка мира-2025 по самбо

162  0
- Самуэль Деди Ирие
В столице Таджикистана - Душанбе официально представлены медали Кубка мира-2025 по самбо, который впервые пройдет в городе с 20 по 21 сентября.

Дизайн медалей перекликается с логотипом турнира и отражает динамику борьбы и стремление к победе. Каждая деталь символизирует дух самбо - спорт, в котором важны сила, техника и уважение к сопернику, отмечают организаторы.

Кубок мира проводится Международной федерацией самбо (ФИАС) совместно с Федерацией самбо Таджикистана и соберет участников из десятков стран. Турнир станет одной из главных спортивных событий года в регионе, предоставив спортсменам возможность проверить свои силы на международной арене.


URL: https://www.vb.kg/450592
Теги:
самбо, Таджикистан
