Военные Минобороны КР вымогали деньги у призывников мобрезерва

Главное управление военной контрразведки ГКНБ выявило коррупционную схему в Министерстве обороны КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Двое военнослужащих задержаны за систематическое вымогательство денежных средств у призывников мобилизационного резерва.

По данным следствия, задержаны заместитель командира учебного батальона по работе с личным составом майор М.Б.М. и командир 1 взвода 2 роты учебного батальона лейтенант К.А.Б. Они организовали схему получения денег от мобилизованных, проходящих сборы в войсковой части "Кой-Таш".

Военные брали суммы от 1000 до 50 000 сомов за незаконные "привилегии", краткосрочные отпуска, возможность самовольно покидать часть и использование мобильных телефонов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 342 УК КР "Получение взятки". Оба фигуранта задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ.

Ведомство продолжает оперативно-розыскные мероприятия для установления других участников коррупционной схемы.