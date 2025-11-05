Садыр Жапаров встретился с президентом Египта Абдель-Фаттахом Ас-Сиси

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров провел официальную встречу с президентом Арабской Республики Египет Абдель-Фаттахом Ас-Сиси. Торжественная церемония состоялась в президентском дворце "Аль-Иттихадия" в Каире. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Главу Кыргызстана лично встретил президент Египта. После взаимных приветствий прозвучали государственные гимны двух стран. В церемонии приняли участие рота почетного караула и военный оркестр.

Командир роты почетного караула отдал приветственный рапорт, после чего состоялось официальное представление членов делегаций двух государств и церемония фотографирования.

По завершении церемонии главы делегаций направились в зал для переговоров, где обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.