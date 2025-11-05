Камчыбек Ташиев вручил НЦОМиД оборудование на 35 млн сомов

Сегодня, 5 ноября, заместитель председателя кабинета министров - председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил Национальный центр охраны материнства и детства при Министерстве здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служа

В ходе визита он передал центру шесть комплектов современного медицинского оборудования, включая аппарат для эндоскопического ультразвукового исследования и несколько аппаратов УЗИ. На их приобретение из Стабилизационного фонда президента было выделено 35 миллионов 100 тысяч сомов.

Во время встречи с врачами Ташиев пообещал дополнительно закупить недостающее медицинское оборудование, чтобы полностью обеспечить потребности центра.

Медицинский персонал выразил благодарность за оказанную поддержку и обратился с просьбой построить автостоянку на 180 мест, а также выделить одну служебную машину для нужд врачей.

В ответ Камчыбек Ташиев пообещал построить современную автостоянку со всеми условиями для удобства пациентов и сотрудников, а вместо одной машины подарить 10 служебных автомобилей - по одной для каждого отделения центра.

Он также подчеркнул, что в стране продолжается системная работа по развитию здравоохранения: строятся новые больницы, модернизируются медицинские учреждения, создаются комфортные условия для пациентов и медперсонала.

По словам Ташиева, в будущем планируется значительное повышение заработной платы медицинских работников.

В завершение визита коллектив Национального центра охраны материнства и детства выразил искреннюю благодарность за внимание к вопросам развития системы здравоохранения и поддержку медицинской отрасли страны.