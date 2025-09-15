Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 101.90 - 102.85

В Таласе и Джалал-Абаде изъяты незаконные охотничьи оружия

189  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В урочище Маймыл-Тор на плато Кара-Кол Таласского района был задержан гражданин, незаконно хранивший охотничье оружие без соответствующей лицензии.

Этот факт был выявлен в ходе рейда, проведённого сотрудниками группы "Барс" организации NABU Кыргызстан совместно с охотничьим инспектором Таласского районного подразделения Минприроды КР. Об этом сообщает пресс-служба экоорганизации.

В результате оружие было изъято, в отношении задержанного составлен административный протокол на месте, который передан в Таласский районный отдел внутренних дел. В дальнейшем гражданину будет назначен штраф.

Аналогичная операция прошла на плато Кулданбес Сузакского района Джалал-Абадской области. В ней участвовали группа "Барс-2" NABU Кыргызстан и охотничий инспектор Регионального управления Министерства охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР по Джалал-Абадской области.

В ходе рейда у подозреваемого был изъят незаконно хранящийся охотничий огнестрельный карабин. Автомобиль подозреваемого был остановлен для проверки, и при осмотре оружие было обнаружено. Поскольку разрешительных документов на него не имелось, был составлен протокол, материалы дела переданы в Сузакский РОВД.

Кроме того, в рамках этого рейда были демонтированы фотоловушки, установленные при поддержке NABU Кыргызстан на плато Кок-Арт и Кылдоо в Государственном природном парке "Саймалуу-Таш". В дальнейшем будет проведён анализ полученных изображений животных.

Во время рейдов среди местного населения проводились разъяснительные работы, направленные на привитие уважительного отношения к природе и профилактику нарушений закона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450601
Теги:
Джалал-Абадская область, оружие, Таласская область, экология, браконьерство, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  