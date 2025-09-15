В Таласе и Джалал-Абаде изъяты незаконные охотничьи оружия

В урочище Маймыл-Тор на плато Кара-Кол Таласского района был задержан гражданин, незаконно хранивший охотничье оружие без соответствующей лицензии.

Этот факт был выявлен в ходе рейда, проведённого сотрудниками группы "Барс" организации NABU Кыргызстан совместно с охотничьим инспектором Таласского районного подразделения Минприроды КР. Об этом сообщает пресс-служба экоорганизации.

В результате оружие было изъято, в отношении задержанного составлен административный протокол на месте, который передан в Таласский районный отдел внутренних дел. В дальнейшем гражданину будет назначен штраф.

Аналогичная операция прошла на плато Кулданбес Сузакского района Джалал-Абадской области. В ней участвовали группа "Барс-2" NABU Кыргызстан и охотничий инспектор Регионального управления Министерства охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР по Джалал-Абадской области.

В ходе рейда у подозреваемого был изъят незаконно хранящийся охотничий огнестрельный карабин. Автомобиль подозреваемого был остановлен для проверки, и при осмотре оружие было обнаружено. Поскольку разрешительных документов на него не имелось, был составлен протокол, материалы дела переданы в Сузакский РОВД.

Кроме того, в рамках этого рейда были демонтированы фотоловушки, установленные при поддержке NABU Кыргызстан на плато Кок-Арт и Кылдоо в Государственном природном парке "Саймалуу-Таш". В дальнейшем будет проведён анализ полученных изображений животных.

Во время рейдов среди местного населения проводились разъяснительные работы, направленные на привитие уважительного отношения к природе и профилактику нарушений закона.