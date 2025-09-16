Посевы кукурузы в Ак-Талинском районе решают проблему кормов для скота

В Ак-Талинском районе из года в год для решения проблемы с кормами уже два года подряд проводятся посевные работы по получению качественного корма из кукурузы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Если в прошлом году в районе было засеяно 4,5 га кукурузы, то в нынешнем году посевная площадь увеличилась до 7,5 га, и фермеры собирают богатый урожай.

Кроме того, на базе сельскохозяйственного кооператива "Жерге-Тал" в Ак-Талинском районе был проведён полевой семинар на площади 4,5 га кукурузы. В семинаре приняли участие главы айыл окмоту, фермеры, руководители кооперативов и муниципальных предприятий.

В ходе полевого дня участникам была представлена информация о технологии посева кукурузы, сортах семян, методах выращивания, процессе скашивания и заготовки силоса. Также были организованы практические показательные занятия и обмен опытом.

Специалисты в области сельского хозяйства дали рекомендации по сохранению и рациональному использованию качественного корма, заготовке достаточного и питательного корма для скота, а также по расширению площадей посева кукурузы в следующем году.