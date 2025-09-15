Погода
В Тонском районе собирают ячмень и пшеницу по 25-33 центнера с гектара

Светлана Лаптева
В Тоңском районе уборочные работы в 2025 году идут активно. В настоящее время убрано около 30 % посевных площадей, собирается урожай основных зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В этом году погодные условия были благоприятными для фермеров, а дождливый период способствовал получению обильного урожая. Урожайность ячменя и пшеницы составляет 25–33 ц/га, что выше среднего уровня по районному сельскому хозяйству.

Для своевременного проведения уборочных работ в районе задействованы 32 комбайна, а дополнительно привлечены ещё 7 комбайнов из других районов. Это создаёт широкие возможности для фермеров собрать урожай в срок.

В 2025 году в районе посеяно: пшеницы – на 2 706 га, ячменя – на 2 636 га, картофеля – на 2 108 га. Средняя урожайность соответствует ожидаемому уровню.

Кроме того, объём кормовой базы также достаточен. С 9 928 га ожидается сбор в среднем 55 ц/га. Это является значительной поддержкой для развития животноводства.

Сельское хозяйство остаётся одним из основных экономических направлений Тоңского района. Трудолюбие местных фермеров и проводимая государством политика поддержки сельского хозяйства играют важную роль в обеспечении экономической стабильности района.

В итоге, каждый труд фермеров вносит прямой вклад не только в экономику района, но и в укрепление продовольственной безопасности всей страны.


