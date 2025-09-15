Блогер, призывавшая убивать детей с аутизмом, принесла публичные извинения

После скандала, вызванного комментариями в социальных сетях, казастанский блогер Райхан Жумамуратова опубликовала обращение, в котором извинилась перед родителями детей с аутизмом.

В своей публикации она подчеркнула, что ее слова были продиктованы эмоциями:

"Я не жестокий человек! Здесь виноваты только эмоции! В Instagram я написала тяжелый комментарий, и только когда множество родителей стали писать мне в личку, я поняла это! Я не думала, что диагноз "аутизм" так распространен!"

По словам Жумамуратовой, прочитав новость о недавнем происшествии в Алматы, она представила на месте пострадавшего ребенка своего собственного, поскольку дети являются ровесниками и оставила комментарий в порыве гнева.

"От чистого сердца прошу прощения у родителей детей с аутизмом! Если я согрешила, необдуманно написав эти слова, то не стоит вам тоже грешить, осознанно оскорбляя меня тяжелыми словами. Будь то здоровый ребенок или с диагнозом - каждый родитель несет ответственность за своего ребенка!" - написала блогер.

Предыстория

Инцидент, в отношении которого жестко высказалась Жумамуратова, произошел 23 августа 2025 года в Алматы. На детской площадке 13-летний подросток, предположительно с особенностями развития, уронил двухлетнего ребенка, в результате чего у мальчика была сломана рука. По данному факту заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Уполномоченный по правам ребенка по Алматы Диана Ерлан сообщила, что ребенок получил медицинскую помощь, находится дома с родителями и будет проходить дальнейшую реабилитацию. Подросток также находится дома с семьей.

После этого случая Райхан Жумамуратова оставила комментарии в Instagram, вызвавшие широкий общественный резонанс.

"Аутистов стало слишком много, их нужно лечить, если не вылечатся - убивать или же открывать больницы для аутизма. У ребенка с аутизмом нет никаких чувств!!!" - написала Жумамуратова.

На ее высказывания отреагировала ассоциация "Autism Kazakhstan", которая направила официальный запрос в Генеральную прокуратуру и МВД. После этого на Райхан Жумамуратову завели уголовное дело. В полиции Алматы сообщили, что будут приняты меры в рамках законодательства.

"За оскорбления, действия, содержащие разжигание социальной розни, материалы, направленные на пропаганду культа жестокости, насилия предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. Любые высказывания, призывающие к преступлению и нарушению прав граждан, недопустимы", - говорится в сообщении ДП Алматы.

Источник: kz.kursiv.media