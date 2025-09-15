Минниханов четвертый раз победил на выборах главы Татарстана

Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов побеждает на выборах с результатом 88,22% голосов после обработки 97,1% протоколов, следует из результатов, которые опубликовала Центральная избирательная комиссия республики.

Помимо Рустама Минниханова ("Единая Россия"), на пост главы Татарстана претендовали еще три кандидата:

депутат Госсовета Татарстана, зампред комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Хафиз Миргалимов (КПРФ);

кандидат от регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Виталий Смирнов;

замдиректора компании "Байлык № 3" Руслан Юсупов (ЛДПР).

Минниханову 68 лет. Впервые он возглавил Татарстан в 2010 году и дважды переизбирался - в 2015 и 2020 годах. До этого с 2005 года он был премьер-министром республики. В январе 2023 года Минниханов подписал закон об изменении Конституции республики, после чего его должность стала называться глава (раис) или просто раис. Согласно сведениям о доходах и имуществе, в 2024 году Минниханов заработал 13,7 млн рублей.

Раньше срок полномочий главы Татарстана был ограничен двумя сроками подряд, как и в других регионах. Но в конце 2021 года эти ограничения были сняты, когда был принят закон о снятии этих ограничений.

Источник: РБК