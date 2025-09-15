Владелец "Аю" передал государству торговые центры и промышленные объекты

ГКНБ КР сообщил, что в рамках следственно-оперативных мероприятий на баланс государства были переданы крупные торгово-развлекательные центры, промышленные базы и коммерческие помещения на общую сумму более 10 млрд сомов. Ранее все эти объекты принадлежали владельцу холдинга "Аю" Шаршенбеку Абдыкеримову.

По материалам досудебного производства, сотрудники ГКНБ установили факты легализации преступных доходов через использование фиктивных финансовых документов и нарушения действующего законодательства со стороны владельца многопрофильного холдинга "Аю" А.Ш.Ш.

Выяснилось, что в деятельности холдинга в течение длительного времени действовала схема предоставления недостоверной отчетности в госорганы. Это позволяло уклоняться от уплаты налогов, социальных и других обязательных платежей, а также легализовывать незаконную прибыль через регистрацию части имущества на аффилированные лица.

По итогам расследования значительная часть имущества холдинга перешла в собственность государства, обеспечив прозрачность и законность дальнейшего использования объектов.