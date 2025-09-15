Погода
Двоих жителей Каракола задержали за шантаж и вымогательство

245  0
- Назгуль Абдыразакова
В Караколе задержаны двое мужчин, подозреваемых в вымогательстве крупной суммы у местной жительницы. По данным милиции, они требовали деньги, обещая содействие в положительном решении вопроса, касающегося её сына.

1 сентября 2025 года в милицию обратилась гражданка О.М., 1987 года рождения. Она сообщила, что двое мужчин, Е.М. и Р.К. угрожали ей и требовали значительную сумму.

Факт был зарегистрирован в ЕРП, возбуждено уголовное дело по статье 208 УК КР "Вымогательство, совершённое группой лиц в значительном размере".

4 сентября заявительница передала подозреваемому Е.М. часть средств - 30 000 сомов. При повторной передаче 125 000 сомов 11 сентября сотрудники милиции задержали Е.М. (1988 г.р.) и Р.К. (1963 г.р.), уроженцев Каракола, с поличным.

При обыске в их домах изъяты документы, имеющие значение для расследования. По решению городского суда оба подозреваемых заключены под стражу.

Следствие продолжается.

ОВД Каракола обращается к гражданам с просьбой сообщать о возможных случаях противоправных действий, совершённых данными лицами по следующим номерам:

+996 703 332 166

+996 703 695 866

102 (экстренный номер)


Теги:
вымогательство, задержание, Иссык-Кульская область, Каракол, шантаж
