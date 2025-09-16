В Бишкеке отметили Международный день хинди

В Бишкеке в посольстве Индии отметили Международный день хинди. Торжество собрало гостей, среди которых были дипломаты, представители культурных организаций и учащиеся курсов хинди, которые стали свидетелями молодежных выступлений: прозвучали песни на хинди, что создало праздничную атмосферу и продемонстрировало богатство индийской культуры. В рамках мероприятия было объявлено о запуске новых курсов хинди в посольстве, на которые уже записались первые желающие изучать язык.

Гостей приветствовал чрезвычайный и полномочный посол Индии Бирендер Сингх Ядав.

В своём выступлении дипломат подчеркнул значение хинди для индийского народа:

"В Индии 22 официальных языка, и хинди является государственным языком, выполняющим функцию объединения народа. Он не только отражает наше богатое наследие и культуру, но и служит способом показать миру, чем является индийская культура и её великая история.

Мы ежегодно отмечаем День хинди, чтобы продвигать и распространять этот язык. Что касается Кыргызской Республики, то здесь такую роль играет кыргызский язык. Для всех индийцев именно хинди является государственным языком.

Сегодня мы объявили о запуске курсов хинди в нашем посольстве и очень рады, что уже около десяти граждан Кыргызстана выразили желание изучать этот язык. Мы будем счастливы, если всё больше кыргызстанцев придут изучать хинди, чтобы лучше понимать Индию, её народ, многообразие, богатую культуру и историю", - отметил посол.

Одна из бишкекчанок, Айнура Султаналиева, записавшаяся на занятия хинди, рассказала VB.KG, что её интерес к языку тесно связан с культурой Индии.

- Я занимаюсь индийскими танцами, и для меня очень важно знать язык того народа, к чьей культуре я хочу приобщиться, изучать их традиции и обычаи. Сегодня у нас прошёл первый урок хинди: мы выучили несколько начальных фраз и смогли представиться на празднике индийской культуры. Вместе со мной пришли и другие женщины, которые также хотят изучать этот язык.

По её словам, изучение хинди станет вкладом в укрепление дружбы между Кыргызстаном и Индией:

- Мир сегодня открыт для всех нас, и знание любого иностранного языка - это всегда большой плюс. Хинди поможет нам лучше понимать Индию, её народ и культуру, а также строить мосты дружбы между нашими странами.

Айнура призналась, что любовь к Индии у неё появилась ещё в детстве, когда она с удовольствием смотрела индийские фильмы. Сейчас же желание изучить язык стало осознанным шагом:

- Мне близки такие ценности, как справедливость и честность, которые часто отражаются в индийских фильмах. Я хочу ближе познакомиться с этим народом и его культурой, - отметила бишкекчанка.