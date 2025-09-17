В Узбекистане планируют развивать ночную экономику

В Узбекистане агентство стратегических реформ представило проект президентского постановления, направленного на развитие ночной экономики в Узбекистане. До 2030 года планируется создать 320 круглосуточных улиц, увеличить число ресторанов и кафе 24/7 до 8000, ввести должность "менеджера ночной экономики".

Агентство стратегических реформ при президенте Узбекистана совместно с другими министерствами и ведомствами подготовило проект постановления главы государства, направленный на развитие ночной экономики.

Документ определяет основные направления до 2030 года и включает меры по стимулированию сервиса, занятости и туристической активности в ночное время. Он содержит проект Концепции развития ночной экономики, но она не приводится в опубликованной версии.

Проект предусматривает:

расширение количества круглосуточных улиц и территорий до 320; увеличение количества кафе и ресторанов, работающих в режиме 24/7, до 8000, торговых и сервисных пунктов - до 14,2 тысячи; запуск мобильных клиник, каршеринга, велошеринга, Wi-Fi-зон, а также проведение фестивалей и концертов; организацию ночных автобусных маршрутов с 22:00 до 3:00, связывающих круглосуточные улицы и районы с аэропортами и вокзалами.

Республиканскому совету по развитию ночной экономики под руководством заместителя премьер-министра Джамшида Кучкарова предлагается разработать положение о создании улиц и территорий с круглосуточным режимом работы. Документ будет включать минимальные требования и критерии, которые необходимо соблюдать при организации таких пространств.

Круглосуточные улицы предлагается создавать в областных и районных центрах, в городах с населением более 50 тысяч человек, а также там, где предприниматели выразили желание работать в ночное время. На первом этапе сформирован список круглосуточных улиц и территорий в 27 районах и городах регионов, а также во всех районах Ташкента.

Длина круглосуточной улицы, согласно проекту, может быть от 800 до 2000 метров. Для предпринимателей планируется создать достаточную инфраструктуру, чтобы они могли работать по нестандартному (в пятницу, субботу и воскресенье - круглосуточно) и расширенному графику (с 9:00 до 3:00).

Предпринимателям предлагается разрешить арендовать через электронные онлайн-аукционы прилегающие участки для установки лёгких конструкций - навесов, скамеек и других малых архитектурных форм.

На проезжих частях таких улиц скорость движения транспорта предлагается ограничить до 20 км/ч.

Кроме того, планируется создать специальные зоны для экстренных служб (скорая помощь, МЧС), а также установить "тревожные кнопки" безопасности, обеспечить доступ к Wi-Fi и банковско-финансовым сервисам.

Обязательным предлагается сделать наличие чётко обозначенных парковок, включая многоуровневые, а также организацию работы по благоустройству, санитарной очистке и предоставлению коммунальных услуг.

Рабочее время галерей, музеев, кинотеатров, спортивных площадок, оздоровительных центров, киберспортивных и фитнес-клубов предлагается продлить.

Проектом предусмотрено внедрение на круглосуточных улицах, а также на внешней и внутренней частях существующих объектов, видеонаблюдение с возможностью хранить записи минимум 30 дней и распознаванием лиц, интегрировав его в концепцию "Безопасный город".

Менеджер ночной экономики

Для поддержки предпринимателей предусмотрено:

формирование электронного реестра местных брендов; компенсация расходов на обучение персонала; частичная компенсация процентных ставок по кредитам при создании новых рабочих мест; снижение затрат на рекламу и освещение.

На "драйверные" проекты, включая 154 круглосуточные улицы торговли и развлечений, специализирующиеся на туризме и гастрономии, предлагается направить 1 трлн сумов.

Предлагается ввести должность менеджера ночной экономики, приравненной к заместителю хокимов районов Ташкента, Нукуса и областных центров. Они будут координировать работу объектов, составлять мастер-планы и организовывать мероприятия.

Кроме того, предлагается по итогам конкурса закрепить за управляющими и сервисными компаниями круглосуточные улицы и зоны. Они будут отвечать за благоустройство и обслуживание.

Парковки и велошеринг

В проекте предлагается организовать 755 парковок на круглосуточных улицах и создать 11,3 тысячи рабочих мест в торговых и сервисных точках. За счёт развития ночной экономики ожидается увеличение потока туристов, привлечение 190 тысяч местных жителей и путешественников.

Также говорится о планах до конца 2025 года создать национальную платформу каршеринга и её запуске в пилотном режиме в трёх районах Ташкента с большим потоком туристов - Мирабадском, Юнусабадском и Яккасарайском. Предлагается запустить автоматизированный велошеринг на условиях государственно-частного партнёрства.

Платформа "Ночной город"

Среди других инициатив - запуск электронной платформы "Ночной город" к 1 октября. Там может быть размещена информация о местах, работающих в ночное время - кафе, ресторанах, музеях, спортивных комплексах, оздоровительных центрах и других местах отдыха.

В платформу собираются включить маршруты ночного общественного транспорта и специальные предложения со скидками.

Министерству занятости и сокращения бедности совместно с другими ведомствами планируется поручить ввести гибкие ставки оплаты труда с учётом ночной занятости предпринимателей.

Круглосуточные улицы и зоны будут официально включены в категорию функциональных территорий в генеральных и мастер-планах населённых пунктов. Эти данные также будут обнародованы для общественности.

Примечательно, что в проект этого документа включён пункт о переносе Фармацевтического института из центра города в Зангиатинский район. На освободившемся месте планируется строительство гостиницы и стоянки на 1000 мест.

Источник: gazeta.uz