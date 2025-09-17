Погода
Фирма из Узбекистана освоит газовое месторождение в Афганистане

- Светлана Лаптева
В Афганистане стартовали работы по освоению газового месторождения с участием узбекистанской компании. Об этом сообщила пресс-служба и. о. заместителя премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдул Гани Барадара Ахунда.

Речь идёт о проекте разведки и добычи газа на месторождениях Тути-Майдан в афганских провинциях Джаузджан и Фарьяб на севере страны.

TOLO News со ссылкой на Министерство горнорудной промышленности и нефти Афганистана сообщило, что контракт на реализацию проекта сроком на 25 лет был заключён с международной компанией KAM Group и узбекской компанией Railcom. Вероятно, партнёром KAM Group выступает компания Eriell, которая ранее уже озвучивалась представителями Узбекистана. Логотип компании Eriell KAM также можно заметить на кадрах из выступления Барадара.

В церемонии запуска работ 14 сентября в провинции Балх приняли участие Абдул Гани Барадар, первый заместитель министра энергетики Узбекистана Бахтиёр Маматкаримов, председатель компании "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков, специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и другие.

Барадар заявил, что реализация такого масштабного проекта является сигналом готовности Афганистана к инвестициям.

"Благодаря этому проекту сократится зависимость страны от импорта газа и электроэнергии, уменьшится отток иностранной валюты, а со временем будет заложена основа для экспорта газа за рубеж", - заявил он.

Исполняющий обязанности министра горнорудной промышленности и нефти Хидаятулла Бадри отметил, что недавние соглашения между Афганистаном и Узбекистаном способствуют дальнейшему укреплению экономического сотрудничества между двумя странами.

Спецпредставитель президента Исматулла Иргашев подтвердил приверженность Узбекистана поддержке крупных экономических проектов в стране.

"Этот проект может стать моделью экономического партнёрства между Афганистаном и Узбекистаном и поднять наши отношения с уровня исторического соседства на новый этап современного экономического сотрудничества", - добавил Бадри.

Представители подрядчиков заверили, что работы будут вестись в соответствии с международными стандартами. Старший советник KAM Group Мохаммад Гул Хелми подчеркнул:

Первый заместитель министра энергетики Узбекистана Бахтиёр Маматкаримов заявил, что проект откроет путь к масштабному сотрудничеству между странами: "Будут применяться передовые технологии, а также учтены все экологические требования".

По информации афганского Министерства горнорудной промышленности и нефти, Тути-Майдан занимают площадь в 7500 кв. км, где уже пробурено около 30 скважин, и "обладает значительными запасами природного газа".

О проекте: В октябре прошлого года спецпредставитель президента по Афганистану Исматулла Иргашев сообщил, что компания Eriell KAM подписала контракт на освоение газового месторождения в Афганистане. По его словам, Узбекистан инвестирует в проект по 100 млн долларов в год в течение 25 лет, а также будет перерабатывать добытый газ.

Исполняющий обязанности министра горнорудной промышленности и нефти Хидаятулла Бадри отметил, что в первые два года добываемый газ будет использоваться для выработки 100 МВт электроэнергии.

Исматулла Иргашев сообщал, что запасы газа месторождения Тути-Майдан оцениваются в 3 трлн кубометров. Реализацией проекта будет заниматься совместная узбекско-афганская компания Eriell KAM.

"Инженеры и специалисты изучают восстановление работы 8 старых скважин… После начала освоения газа в первые два года планируется добывать несколько миллиардов кубометров газа. По условиям Узбекистан в это месторождение будет инвестировать по 100 млн долларов каждый год в течение 25 лет и за 10 лет доведёт инвестиции до 1 млрд долларов в освоение месторождения", - заявил он.

Eriell KAM

Компания Eriell KAM зарегистрирована 13 октября 2024 года в Термезском районе Сурхандарьинской области - на границе с Афганистаном.

Основной вид деятельности - добыча природного газа, уставной фонд - 12 млрд сумов.

Руководителем указан Нодиржон Насимжонович Бобоев, единственным учредителем - Eriell Group Entities. Последняя компания принадлежит Eriell Managment (50%) и Kam Energy Int (50%).

Kam Energy Int владеет афганский бизнесмен Замари Камгар - основатель и владелец холдинга Kam Group. В её структуру входят авиакомпания Kam Air, энергетическая компания Kam Energy, UzAf Trade Company, Eagle Trading & Logistics, Kamgar LTd, Kam Construction, Kamgar Gold, Royal Eagle Petrol, Kam Oil и другие.

В свою очередь, Eriell Managment владеет Нодиржон Бобоев (51%) и Николай Ходзидакис Василис (XODZIDAKIS NIKOLAY VASILIS, 49%). Первый значится учредителем в таких компаниях, как Chordara Gaz Oil, Turon Artemia Trade, Vero Poytaxt Qurilish, а второй - Spectr Group Agency, Shkola 21 NTM, Reliable Stroy Invest, Fish Yard и EIDC.

В Узбекистане в нефтегазовой сфере под брендом Eriell работает группа компаний, основанная в 2004 году. Она предоставляет услуги строительства и капитального ремонта скважин для компаний нефтегазовой отрасли.

Ранее председателем правления Eriell Group и бенефициаром указывался предприниматель Бахтиёр Фазылов.

Источник: gazeta.uz


Теги:
Афганистан, газ, Узбекистан
