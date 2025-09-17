Погода
Резкий рост мировых цен на золото принесет пользу экономике Кыргызстана

181
- Светлана Лаптева
Значительный рост мировых цен на золото открывает новые экономические возможности для Кыргызстана. За последние недели цена на золото на Лондонской товарной бирже выросла более чем на 400 долларов, что свидетельствует о потенциальном росте экономики страны, зависящей от золота.

Еще в 2022 году на фоне обострения глобальной геополитической напряженности власти Кыргызстана начали призывать граждан хранить свои сбережения в золоте. Спустя три года эта стратегия, похоже, себя оправдала: цены на золото выросли почти вдвое.

По данным Национального банка Кыргызстана, международные резервы страны в 2025 году превысили 7 миллиардов долларов США, увеличившись всего за год на 2 миллиарда долларов США. Значительная часть этих резервов хранится в золотых слитках, что подчеркивает роль драгоценного металла как краеугольного камня финансовой устойчивости Кыргызстана. Ожидается, что текущий рост цен на золото дополнительно защитит национальную экономику от внешних шоков.

В 2024 году горнодобывающие предприятия Кыргызстана добыли 24 тонны золота. При сохранении стабильного уровня добычи экспортная выручка может превысить 2,5 млрд долларов США в 2025 году. Это обеспечит значительный прирост налоговых поступлений, пополнение государственного бюджета и валютных резервов страны.

Недавний рост цен на золото открывает для Кыргызстана редкую возможность. Но использование этого момента будет зависеть от того, насколько эффективно власти смогут направить богатство природных ресурсов на долгосрочное национальное развитие.

Источник: inbusiness.kz


URL: https://www.vb.kg/450621
Теги:
золото, Кыргызстан
