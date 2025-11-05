Погода
ГНС уточнила правила указания платы за обслуживание в общественном питании

Назгуль Абдыразакова
Государственная налоговая служба Кыргызской Республики разъяснила различия в способах отображения платы за обслуживание в контрольно-кассовых чеках заведений общественного питания.

По данным ведомства, настоящее время налогоплательщики могут отражать плату за обслуживание по своему усмотрению - двумя способами:

отдельной строкой под названием "обслуживание";

либо в виде наценки, включённой в стоимость блюд или услуг.

Так, если в заведении указано, что блюдо стоит 500 сомов, а обслуживание составляет 10 % (50 сомов), в чеке отображаются две строки: стоимость блюда и отдельная строка "обслуживание". Сумма обслуживания передаётся в систему фискального программного обеспечения (ФПО) как самостоятельная позиция.

В другом случае то же блюдо может стоить 550 сомов - сумма обслуживания уже включена в цену. Тогда в чеке отображается одна строка с общей суммой, без выделения отдельной позиции.

Оба варианта признаны допустимыми и применяются по решению налогоплательщика, в зависимости от особенностей его учётной политики. Главное, чтобы все операции корректно отражались в фискальном чеке.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время ГНС реализует пилотный проект по внедрению фискального программного обеспечения с функцией автоматической передачи данных в налоговую службу.

Цель проекта - повышение прозрачности расчётов в сфере общественного питания и переход на цифровой формат работы.

В рамках пилотного проекта бизнес-процессы предприятий общественного питания частично изменились: перед проведением расчёта необходимо указывать форму оплаты - наличную или безналичную.

При этом ККМ-чек, формируемый с помощью программного обеспечения, содержит все обязательные реквизиты, установленные законодательством.

В ГНС подчеркнули, что изменения в ценовой политике заведений не связаны с внедрением фискального программного обеспечения. Система ФПО лишь фиксирует проводимые операции и обеспечивает их корректное отображение в учётных данных.


