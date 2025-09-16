Кыргызстанские дзюдоисты взяли медали на чемпионате Азии в Джакарте

В Джакарте (Индонезия) прошёл чемпионат Азии по дзюдо среди кадетов и молодежи. Спортсмены из Кыргызстана завоевали несколько наград.

Бронзовые медали выиграли Анастасия Степанова (до 40 кг) и Аиша Кыялбекова (до 57 кг). Серебро взяли Мунира Манасбекова (до 44 кг) и Буалима Абдибалиева (до 48 кг).

В турнире среди кадетов участвовали 196 спортсменов из 21 страны, Кыргызстан представили 20 дзюдоистов. В молодежном первенстве за награды боролись 197 участников из 19 стран, от Кыргызстана выступили 17 спортсменов.