Хаджимуродов выбыл на старте ЧМ по борьбе в Хорватии

В Хорватии стартовал чемпионат мира по вольной борьбе, где Кыргызстан представлен несколькими спортсменами. В весовой категории до 65 кг выступил Икромжон Хаджимуродов, однако ему не удалось пройти первый этап турнира.

Хаджимуродов начал соревнования со стадии 1/16 финала, где его соперником стал иранец Рахман Муса Амузад Халили - финалист Олимпийских игр в Париже, чемпион мира 2022 года и трёхкратный чемпион Азии (2022, 2023, 2024). Схватка продолжалась менее двух минут и завершилась уверенной победой иранского борца со счётом 13:0.

Несмотря на поражение, у кыргызстанца сохраняется шанс на борьбу за бронзовую медаль. Это станет возможным, если Халили дойдёт до финала, что позволит Хаджимуродову выйти в утешительные поединки.

Чемпионат мира в Хорватии собрал сильнейших борцов планеты, и для спортсменов из Кыргызстана он является важным этапом подготовки к будущим международным стартам, включая лицензионные турниры к Олимпиаде-2028.


