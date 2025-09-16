Погода
$ 87.36 - 87.75
€ 101.90 - 102.85

Братья Асеиновы принесли Кыргызстану золото на Ramis Cup в Душанбе

231  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Юные теннисисты из Кыргызстана Бакай и Атай Асеиновы одержали победы на международном турнире Ramis Cup, собравшем спортсменов из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Ирана, Южной Кореи и Казахстана.

В категории до 14 лет Бакай Асеинов выиграл золото в одиночном разряде, разгромив узбека Дона Кима - 6:1, 6:1, а затем вместе с ним завоевал победу в паре против корейских соперников - 6:1, 6:0.

В категории до 16 лет Атай Асеинов стал чемпионом в одиночке, обыграв Шахруха Негматова из Узбекистана - 6:0, 6:1. В паре с Артемием Талко из Казахстана он также завоевал золотые медали.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450625
Теги:
теннис, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  