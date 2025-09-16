Братья Асеиновы принесли Кыргызстану золото на Ramis Cup в Душанбе

Юные теннисисты из Кыргызстана Бакай и Атай Асеиновы одержали победы на международном турнире Ramis Cup, собравшем спортсменов из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Ирана, Южной Кореи и Казахстана.

В категории до 14 лет Бакай Асеинов выиграл золото в одиночном разряде, разгромив узбека Дона Кима - 6:1, 6:1, а затем вместе с ним завоевал победу в паре против корейских соперников - 6:1, 6:0.

В категории до 16 лет Атай Асеинов стал чемпионом в одиночке, обыграв Шахруха Негматова из Узбекистана - 6:0, 6:1. В паре с Артемием Талко из Казахстана он также завоевал золотые медали.