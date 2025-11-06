В Чон-Кеминском парке растут новые леса и сохраняют барсов

На днях журналисты побывали в Чон-Кеминском государственном природном парке. Директор парка Адильбек Касымалиев рассказал о проделанной работе, новых проектах и результатах деятельности, направленной на сохранение уникальной природы Чон-Кеминской долины и редких видов животных.

Чон-Кеминский государственный природный парк был создан 13 августа 1997 года на основании постановления правительства Кыргызской Республики №472. Он организован на базе Кеминского лесного хозяйства и занимает особое место в системе охраняемых природных территорий страны.

Основная цель создания парка - сохранение уникальных природных комплексов, защита редких и эндемичных видов животных и растений Чон-Кеминской долины, увеличение лесных площадей, а также развитие экологического туризма. Территория парка отличается богатым биологическим разнообразием и живописными ландшафтами, что делает его важным природоохранным и туристическим объектом.

Общая площадь парка составляет 123 654 гектара, из которых 13 965 гектаров заняты лесом. В пределах территории выделены несколько функциональных зон:

• заповедная зона - 39 320,5 га,

• экологически стабилизирующая зона - 18 438,7 га,

• туристско-рекреационная зона - 10 495,9 га,

• зона с ограниченной хозяйственной деятельностью - 55 398,9 га.

В парке трудятся 37 сотрудников, включая 11 работников аппарата, 20 егерей и 6 технических специалистов.

Лесовосстановительные работы

По словам Адильбека Касымалиева, в последние годы особое внимание уделяется восстановлению лесов и повышению устойчивости экосистем.

В 2022 году, совместно с фондом "Илбирс" и местным сообществом, в Тюмен-Кеминском участке было высажено 650 саженцев тянь-шаньской ели на площади 1 гектар. Весной 2024 года в Кичи-Кеминском и Кеминском участках высажено 1450 саженцев хвойных и лиственных пород на площади 2,3 га. Осенью того же года на участке площадью 4 га посадили 1367 деревьев красной ели. Приживаемость растений составила 95%.

На территории парка действуют четыре питомника, где выращено более 174 тысяч саженцев, из которых 55 тысяч уже высажены. В 2024 году проведена реконструкция третьего питомника: обновлены ограждения, завезена плодородная почва, проведена очистка от старых растений, приобретено современное оборудование и сельхозинвентарь.

Сотрудничество и международные проекты

Парк активно налаживает международное сотрудничество. В 2024 году в Алматы был подписан четырёхсторонний меморандум с участием Чон-Кеминского парка, природоохранных структур Казахстана и других партнёров. Также заключено соглашение с Национальной академией наук Кыргызстана о совместных исследованиях в области лесной экологии и болезней деревьев.

Для предотвращения коррупционных проявлений среди сотрудников проведены обучающие семинары и разъяснительные встречи при поддержке Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Новое оборудование и техника

Как отметил директор, в 2024–2025 годах парк получил современную технику и оборудование. При поддержке министерства и Фонда развития Кемина приобретены служебные автомобили Chevrolet Cobalt, JAC и Labo, два дрона, четыре радиостанции и шесть жилых домов для сотрудников. Общая сумма обновления материально-технической базы составила более 2,6 миллиона сомов. Кроме того, за счёт собственных средств построены три малых кордона.

Флора и фауна

На территории парка обитает 207 видов животных, включая 4 вида рыб (осман, пескарь, маринка, амударьинская форель), 2 вида земноводных, 11 видов пресмыкающихся, 45 млекопитающих и 140 видов птиц.

В Красную книгу занесены снежный барс (илбирс), бурый медведь, марал, бугу и сурок-сулоосун. Среди редких птиц - беркут, бородач, черный гриф, филин, балобан, тетерев и серпаклювый кулика.

Фотоловушки и защита редких видов

По словам Адильбека Касымалиева, благодаря установке дополнительных фотоловушек удалось уточнить данные о численности снежных барсов. На сегодняшний день в парке зафиксировано 11 особей этого редкого хищника.

Фонд "Илбирс" предоставил 20 фотоловушек и 25 смартфонов для егерей на сумму более 600 тысяч сомов, что значительно улучшило возможности мониторинга и охраны территории.

Туризм и просвещение

Парк активно развивает экологическое просвещение. Для школьников, студентов и туристов организуются познавательные экскурсии, лекции и акции по посадке деревьев. Особой популярностью у посетителей пользуются природные жемчужины - озеро Кол-Тор, урочище Жашыл-Көл и живописные горные долины, где можно наблюдать редких птиц и животных.

Директор отметил, что Чон-Кеминский государственный природный парк остаётся одним из важнейших центров экологического равновесия Кыргызстана и играет ключевую роль в сохранении природного наследия страны.