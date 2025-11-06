Погода
$ 87.32 - 87.78
€ 100.45 - 101.40

В Чон-Кеминском парке растут новые леса и сохраняют барсов

209  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На днях журналисты побывали в Чон-Кеминском государственном природном парке. Директор парка Адильбек Касымалиев рассказал о проделанной работе, новых проектах и результатах деятельности, направленной на сохранение уникальной природы Чон-Кеминской долины и редких видов животных.

Чон-Кеминский государственный природный парк был создан 13 августа 1997 года на основании постановления правительства Кыргызской Республики №472. Он организован на базе Кеминского лесного хозяйства и занимает особое место в системе охраняемых природных территорий страны.

Основная цель создания парка - сохранение уникальных природных комплексов, защита редких и эндемичных видов животных и растений Чон-Кеминской долины, увеличение лесных площадей, а также развитие экологического туризма. Территория парка отличается богатым биологическим разнообразием и живописными ландшафтами, что делает его важным природоохранным и туристическим объектом.

Общая площадь парка составляет 123 654 гектара, из которых 13 965 гектаров заняты лесом. В пределах территории выделены несколько функциональных зон:

• заповедная зона - 39 320,5 га,

• экологически стабилизирующая зона - 18 438,7 га,

• туристско-рекреационная зона - 10 495,9 га,

• зона с ограниченной хозяйственной деятельностью - 55 398,9 га.

В парке трудятся 37 сотрудников, включая 11 работников аппарата, 20 егерей и 6 технических специалистов.

Лесовосстановительные работы

По словам Адильбека Касымалиева, в последние годы особое внимание уделяется восстановлению лесов и повышению устойчивости экосистем.

В 2022 году, совместно с фондом "Илбирс" и местным сообществом, в Тюмен-Кеминском участке было высажено 650 саженцев тянь-шаньской ели на площади 1 гектар. Весной 2024 года в Кичи-Кеминском и Кеминском участках высажено 1450 саженцев хвойных и лиственных пород на площади 2,3 га. Осенью того же года на участке площадью 4 га посадили 1367 деревьев красной ели. Приживаемость растений составила 95%.

На территории парка действуют четыре питомника, где выращено более 174 тысяч саженцев, из которых 55 тысяч уже высажены. В 2024 году проведена реконструкция третьего питомника: обновлены ограждения, завезена плодородная почва, проведена очистка от старых растений, приобретено современное оборудование и сельхозинвентарь.

Сотрудничество и международные проекты

Парк активно налаживает международное сотрудничество. В 2024 году в Алматы был подписан четырёхсторонний меморандум с участием Чон-Кеминского парка, природоохранных структур Казахстана и других партнёров. Также заключено соглашение с Национальной академией наук Кыргызстана о совместных исследованиях в области лесной экологии и болезней деревьев.

Для предотвращения коррупционных проявлений среди сотрудников проведены обучающие семинары и разъяснительные встречи при поддержке Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Новое оборудование и техника

Как отметил директор, в 2024–2025 годах парк получил современную технику и оборудование. При поддержке министерства и Фонда развития Кемина приобретены служебные автомобили Chevrolet Cobalt, JAC и Labo, два дрона, четыре радиостанции и шесть жилых домов для сотрудников. Общая сумма обновления материально-технической базы составила более 2,6 миллиона сомов. Кроме того, за счёт собственных средств построены три малых кордона.

Флора и фауна

На территории парка обитает 207 видов животных, включая 4 вида рыб (осман, пескарь, маринка, амударьинская форель), 2 вида земноводных, 11 видов пресмыкающихся, 45 млекопитающих и 140 видов птиц.

В Красную книгу занесены снежный барс (илбирс), бурый медведь, марал, бугу и сурок-сулоосун. Среди редких птиц - беркут, бородач, черный гриф, филин, балобан, тетерев и серпаклювый кулика.

Фотоловушки и защита редких видов

По словам Адильбека Касымалиева, благодаря установке дополнительных фотоловушек удалось уточнить данные о численности снежных барсов. На сегодняшний день в парке зафиксировано 11 особей этого редкого хищника.

Фонд "Илбирс" предоставил 20 фотоловушек и 25 смартфонов для егерей на сумму более 600 тысяч сомов, что значительно улучшило возможности мониторинга и охраны территории.

Туризм и просвещение

Парк активно развивает экологическое просвещение. Для школьников, студентов и туристов организуются познавательные экскурсии, лекции и акции по посадке деревьев. Особой популярностью у посетителей пользуются природные жемчужины - озеро Кол-Тор, урочище Жашыл-Көл и живописные горные долины, где можно наблюдать редких птиц и животных.

Директор отметил, что Чон-Кеминский государственный природный парк остаётся одним из важнейших центров экологического равновесия Кыргызстана и играет ключевую роль в сохранении природного наследия страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450626
Теги:
Кеминский район, снежный барс, Чуйская область, экология, животные, деревья
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  