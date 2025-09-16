Погода
$ 87.36 - 87.75
€ 101.90 - 102.85

Итальянский лыжник Маттео Францозо погиб на тренировке в Чили

160  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Итальянский горнолыжник Маттео Францозо скончался в возрасте 25 лет после серьёзного падения во время предсезонной тренировки на трассе Ла-Парва в Чили, подтвердили в Итальянской федерации зимних видов спорта (FISI).

Авария произошла в субботу: Францозо потерял контроль и прорвался через два слоя защитных ограждений, ударившись о дополнительное ограждение на шесть-семь метров за пределами трассы. Он получил серьёзную черепно-мозговую травму и был доставлен вертолётом в клинику в Сантьяго, где его поместили в искусственную кому. В понедельник FISI сообщила, что спортсмен не смог восстановиться из-за травмы головы и отёка мозга.

"Это трагедия для семьи и для нашего спорта", - заявил президент FISI Флавио Рода. "Необходимо сделать всё возможное, чтобы подобные инциденты больше не повторялись. Мы будем поддерживать семью Маттео столько, сколько потребуется".

Францозо входил в состав сборной Италии на Кубке мира с 2021 года. Он тренировался вместе с Доминником Парисом, Кристофом Иннерхофером и Маттиа Кассой в подготовке к Олимпиаде в Милане и Кортина-д"Ампеццо. Это происшествие стало вторым случаем смерти элитного итальянского лыжника менее чем за год после гибели юниорской чемпионки Матильды Лоренци на тренировке в Валь-Сеналес в октябре 2024 года.

За свою карьеру Францозо провёл 17 этапов Кубка мира. Лучший результат - 28-е место в супергиганте на Олимпийской трассе в Кортина-д"Ампеццо в 2023 году. Он также выиграл гонку супергиганта на второстепенном Кубке Европы в 2021 году и занял четвёртое место в скоростном спуске на чемпионате мира среди юниоров в 2020 году.

Олимпийская чемпионка Линдси Вонн выразила соболезнования в Instagram: "Это невероятно грустно. Я каталась на этой трассе всего три недели назад… Покойся с миром, Маттео. Мои искренние соболезнования его семье и близким".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450627
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  