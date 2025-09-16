Итальянский лыжник Маттео Францозо погиб на тренировке в Чили

Итальянский горнолыжник Маттео Францозо скончался в возрасте 25 лет после серьёзного падения во время предсезонной тренировки на трассе Ла-Парва в Чили, подтвердили в Итальянской федерации зимних видов спорта (FISI).

Авария произошла в субботу: Францозо потерял контроль и прорвался через два слоя защитных ограждений, ударившись о дополнительное ограждение на шесть-семь метров за пределами трассы. Он получил серьёзную черепно-мозговую травму и был доставлен вертолётом в клинику в Сантьяго, где его поместили в искусственную кому. В понедельник FISI сообщила, что спортсмен не смог восстановиться из-за травмы головы и отёка мозга.

"Это трагедия для семьи и для нашего спорта", - заявил президент FISI Флавио Рода. "Необходимо сделать всё возможное, чтобы подобные инциденты больше не повторялись. Мы будем поддерживать семью Маттео столько, сколько потребуется".

Францозо входил в состав сборной Италии на Кубке мира с 2021 года. Он тренировался вместе с Доминником Парисом, Кристофом Иннерхофером и Маттиа Кассой в подготовке к Олимпиаде в Милане и Кортина-д"Ампеццо. Это происшествие стало вторым случаем смерти элитного итальянского лыжника менее чем за год после гибели юниорской чемпионки Матильды Лоренци на тренировке в Валь-Сеналес в октябре 2024 года.

За свою карьеру Францозо провёл 17 этапов Кубка мира. Лучший результат - 28-е место в супергиганте на Олимпийской трассе в Кортина-д"Ампеццо в 2023 году. Он также выиграл гонку супергиганта на второстепенном Кубке Европы в 2021 году и занял четвёртое место в скоростном спуске на чемпионате мира среди юниоров в 2020 году.

Олимпийская чемпионка Линдси Вонн выразила соболезнования в Instagram: "Это невероятно грустно. Я каталась на этой трассе всего три недели назад… Покойся с миром, Маттео. Мои искренние соболезнования его семье и близким".