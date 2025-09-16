Погода
$ 87.36 - 87.75
€ 101.90 - 102.85

Посол Вьетнама Фам Тхай Ньы Май завершает свою дипмиссию в Кыргызстане

200  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Медер Абакиров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Кыргызской Республике Фам Тхай Ньы Май в связи с завершением дипломатической миссии в Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Заместитель министра Медер Абакиров поблагодарил посла за плодотворную работу по укреплению двустороннего кыргызско-вьетнамского сотрудничества, выразив удовлетворение активизацией политического диалога и взаимодействия между странами в последние годы.

Фам Тхай Ньы Май, в свою очередь, выразила признательность за оказанное содействие и плодотворную совместную работу, отметив готовность вьетнамской стороны к продолжению тесного сотрудничества между сторонами.

Стороны также обсудили дальнейшие шаги по практической реализации достигнутых договоренностей по итогам визитов и встреч на высшем уровне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450629
Теги:
МИД, Вьетнам, Кыргызстан, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  