Посол Вьетнама Фам Тхай Ньы Май завершает свою дипмиссию в Кыргызстане

Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Медер Абакиров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Кыргызской Республике Фам Тхай Ньы Май в связи с завершением дипломатической миссии в Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Заместитель министра Медер Абакиров поблагодарил посла за плодотворную работу по укреплению двустороннего кыргызско-вьетнамского сотрудничества, выразив удовлетворение активизацией политического диалога и взаимодействия между странами в последние годы.

Фам Тхай Ньы Май, в свою очередь, выразила признательность за оказанное содействие и плодотворную совместную работу, отметив готовность вьетнамской стороны к продолжению тесного сотрудничества между сторонами.

Стороны также обсудили дальнейшие шаги по практической реализации достигнутых договоренностей по итогам визитов и встреч на высшем уровне.