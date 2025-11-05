В акватории озера Иссык-Куль изъято 1100 метров старых сетей

Инспекторы Иссык-Кульского регионального управления службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора изъяли в акватории озера Иссык-Куль 1100 метров незаконно установленных старых синтетических сетей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В акции также приняли участие гражданские активисты. Цель мероприятия - защита рыбных ресурсов и сохранение биологического разнообразия озера.

Кроме того, для обеспечения экологической безопасности и предотвращения незаконного использования природных ресурсов в акватории Иссык-Куля регулярно проводятся рейдовые проверки.