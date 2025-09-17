Погода
Кыргызстан заявил о готовности развивать устойчивые виды топлива

36
- Светлана Лаптева
Министр энергетики Таалайбек Ибраев принял участие в первом министерском совещании по устойчивым видам топлива, прошедшем 15 сентября в Осаке (Япония). В мероприятии участвовали представители 32 стран и международных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В своем выступлении Ибраев подчеркнул готовность Кыргызстана активно участвовать в глобальных инициативах по развитию устойчивых видов топлива и интеграции возобновляемых источников энергии. Приоритетами названы энергетическая безопасность, снижение углеродного следа и расширение международного сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики.

"Кыргызстан готов поддерживать усилия по расширению использования биотоплива, водорода и синтетических видов топлива, а также заинтересован в проведении практических исследований по регулированию частоты и балансировке энергосистем в Центральной Азии", - заявил министр.

Ибраев также отметил, что развитие устойчивых видов топлива рассматривается как стратегический шаг, способствующий достижению климатических целей и созданию новых возможностей для экономического роста и технологического развития


Теги:
энергетика, Кыргызстан
