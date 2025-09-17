Тоби Амусан завоевала серебро на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Токио

Нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан выиграла серебряную медаль в финале женского забега на 100 метров с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Токио.

Амусан показала время 12,29 секунды, уступив золото швейцарке Дитаджи Камбунджи, которая установила национальный рекорд - 12,24 секунды. Бронзу завоевала американка Грейс Старк с результатом 12,34 секунды, а ещё одна американка, Масай Рассел, заняла четвёртое место с 12,44 секунды.

Финальный забег оказался зрелищным и напряжённым: Амусан продемонстрировала силу и упорство, уступив золото лишь на доли секунды. Этот результат укрепляет её статус одной из ведущих барьеристок мира и пополняет её коллекцию международных достижений.