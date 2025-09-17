Погода
$ 87.26 - 87.72
€ 101.90 - 102.85

Тоби Амусан завоевала серебро на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Токио

113  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан выиграла серебряную медаль в финале женского забега на 100 метров с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Токио.

Амусан показала время 12,29 секунды, уступив золото швейцарке Дитаджи Камбунджи, которая установила национальный рекорд - 12,24 секунды. Бронзу завоевала американка Грейс Старк с результатом 12,34 секунды, а ещё одна американка, Масай Рассел, заняла четвёртое место с 12,44 секунды.

Финальный забег оказался зрелищным и напряжённым: Амусан продемонстрировала силу и упорство, уступив золото лишь на доли секунды. Этот результат укрепляет её статус одной из ведущих барьеристок мира и пополняет её коллекцию международных достижений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450633
Теги:
легкая атлетика, Нигерия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  