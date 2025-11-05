Погода
На территории Чуйской области проводится рейдовое мероприятие "Отработка"

274  0
С 3 по 6 ноября на территории Чуйской области сотрудниками милиции проводится комплексное рейдовое мероприятие "Отработка". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основная цель рейда - стабилизация оперативной обстановки, предупреждение и раскрытие преступлений, в том числе совершаемых на улицах и в общественных местах, пресечение правонарушений, а также обеспечение безопасности граждан.

В рамках проводимых мероприятий проверяются ранее судимые лица и временно проживающие граждане, заброшенные здания и сооружения, рынки, станции технического обслуживания, места возможного сбыта похищенного имущества, неблагополучные семьи и факты семейного насилия, владельцы огнестрельного оружия, скотные рынки и точки реализации мяса.

С жителями проводятся профилактические беседы о мерах защиты имущества, предупреждении семейного насилия и обеспечении сохранности домашнего скота.

Особое внимание уделено городу Токмок, где задействованы восемь мобильных групп сотрудников милиции, включая патрульных УОБДД, бойцов СОБР, сотрудников ППСМ, а также десять пеших постов.

В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками ОВД города Токмок доставлено 76 граждан для составления административных материалов и проведения профилактических бесед. Составлено 21 административный протокол по статьям 188, 184, 194, 38 и 182 Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики.

Кроме того, раскрыто три преступления: один факт незаконного хранения наркотических средств у задержанного К.Б., 1993 года рождения, изъято наркотическое вещество, материалы переданы в следственную службу; два факта кражи велосипедов, совершённые несовершеннолетними. В обоих случаях оперативниками установлен и доставлен подозреваемый Ж.Н., 2011 года рождения.

По всем фактам проводятся следственные действия, по результатам которых будут приняты решения в соответствии с требованиями законодательства.

В рамках рейда также проведены профилактические лекции в школах №7, №8 и №9 города Токмок по вопросам предупреждения правонарушений среди учащихся.

Все мероприятия проводятся строго в рамках закона.


