КХЛ выплатит клубам рекордные 2,1 млрд рублей по итогам сезона-2024/25

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила, что по итогам сезона-2024/25 распределит между российскими хоккейными клубами более 2,1 миллиарда рублей.

Общая сумма выплат составила 2 157 098 260 рублей с НДС. Основой для расчёта стали доходы от продажи телевизионных и беттинг‑прав, а также целевое финансирование.

Наибольшую часть получит ярославский "Локомотив" - 188,7 млн рублей, ставший победителем Кубка Гагарина. Более 100 млн рублей заработали также:

"Трактор" (Челябинск) - 157,2 млн

"Салават Юлаев" (Уфа) - 123,9 млн

"Динамо" (Москва) - 117,7 млн

"Ак Барс" (Казань) - 111,3 млн

"Авангард" (Омск) - 110,4 млн

"Металлург" (Магнитогорск) - 106,8 млн

Наименьшую выплату получил подмосковный "Витязь" - 23,5 млн рублей, команда снялась с КХЛ из-за нехватки финансирования.

Для сравнения, по итогам сезона‑2023/24 клубы получили более 1,1 млрд рублей.