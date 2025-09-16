Мошенники под видом ГКНБ и Нацбанка обманули мужчину на 600 тысяч сомов

Милиция возбудила уголовное дело после того, как неизвестные, представившись сотрудниками Национального банка и ГКНБ, обманным путем завладели денежными средствами 67-летнего жителя Бишкека на сумму 600 000 сомов.

В ходе следственно-оперативных мероприятий задержан 23-летний К.З. причастный к преступлению. У него изъяли 700 активированных SIM-карт сотовых операторов Кыргызстана.

По данным МВД, задержанный выполнял роль так называемого "активатора": он покупал и регистрировал SIM-карты на свое имя или подставных лиц, активировал их, привязывал к WhatsApp и продавал третьим лицам.

Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.