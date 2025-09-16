Погода
$ 87.36 - 87.75
€ 101.90 - 102.85

Мошенники под видом ГКНБ и Нацбанка обманули мужчину на 600 тысяч сомов

470  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Милиция возбудила уголовное дело после того, как неизвестные, представившись сотрудниками Национального банка и ГКНБ, обманным путем завладели денежными средствами 67-летнего жителя Бишкека на сумму 600 000 сомов.

В ходе следственно-оперативных мероприятий задержан 23-летний К.З. причастный к преступлению. У него изъяли 700 активированных SIM-карт сотовых операторов Кыргызстана.

По данным МВД, задержанный выполнял роль так называемого "активатора": он покупал и регистрировал SIM-карты на свое имя или подставных лиц, активировал их, привязывал к WhatsApp и продавал третьим лицам.

Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450637
Теги:
ГКНБ, МВД, задержание, мошенничество, Бишкек, Нацбанк Кыргызской республики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  